Robin van Persie langsung memberi kesempatan kepada pemain pinjaman Feyenoord yang kembali itu dalam sesi pramusim

Feyenoord meminjamkan sebelas pemain musim ini. Robin van Persie ternyata mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan tiga di antaranya. Ketiga pemain tersebut adalah Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki, dan Calvin Stengs. Dalam konferensi pers menjelang laga PEC – Feyenoord, Van Persie menyatakan bahwa setidaknya satu pemain pinjaman yang kembali akan diberi kesempatan.

Stengs terdegradasi bersama Pisa dari Serie A. Gelandang tersebut mengalami musim yang mengecewakan dengan banyak cedera, sehingga pihak Italia tidak akan menggunakan opsi pembelian senilai enam juta euro. Zerrouki dipinjamkan ke FC Twente dan tidak menyembunyikan keinginannya untuk tetap bersama Tukkers.

Feyenoord dan Van Persie kini akan memutuskan masa depan beberapa pemain Feyenoord yang kontraknya akan berakhir atau pemain yang kembali setelah masa peminjaman. “Kami akan memutuskan bersama mengenai, misalnya, Gernot Trauner dan Raheem Sterling. Jadi, saya harus menunggu keputusan direksi. Dalam kasus Zechiël, situasinya sedikit berbeda.”

Zechiël dipinjamkan ke FC Utrecht musim ini dan masih memiliki kontrak di Feyenoord hingga pertengahan 2028. “Dia adalah pemain Feyenoord yang tampil bagus. Semua orang setuju soal itu. Zechiël akan mendapat kesempatan di masa persiapan,” kata Van Persie.

Pada bulan Maret, Zechiël masih menyatakan belum ada kontak dengan Feyenoord. Situasi itu akan segera berubah. “Saya akan segera bertemu dengannya untuk membahas musim ini dan melihat bagaimana dia mengalaminya sendiri. Saya pribadi, dan semua orang setuju dengan saya, merasa dia layak mendapatkan kesempatan itu,” kata mantan pemain sepak bola tersebut.

Pelatih asal Rotterdam ini sangat puas dengan perkembangan Zechiël di Domstad. “Itu adalah kisah yang sangat positif. Sebenarnya, Anda berharap seseorang tampil sebaik itu selama masa peminjaman,” tutup Van Persie.

Zechiël sedang menjalani musim yang luar biasa. Di Vriendenloterij Eredivisie, ia telah mencetak delapan gol dan memberikan lima assist. Saat melawan RTV Utrecht, ia mengatakan bahwa kembali ke Feyenoord tidak akan membuatnya gentar. “Di level tertinggi, persaingan selalu ada.”