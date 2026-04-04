Robin van Persie dan Raheem Sterling baru-baru ini melakukan pembicaraan penting di Feyenoord

Robin van Persie dan Feyenoord mengharapkan lebih dari Raheem Sterling. Pemain yang telah 82 kali membela timnas Inggris itu kembali menjadi bahan pembicaraan dalam konferensi pers pada hari Jumat.

Menurut jurnalis Marcel van der Kraan dari De Telegraaf, Sterling kini benar-benar harus bekerja keras untuk membantu Feyenoord.

Namun, pihak Feyenoord sama sekali belum menyerah pada Sterling, demikian kata Van Persie dalam konferensi pers Jumat lalu. “Saya justru sangat fokus padanya. Dia bekerja keras untuk menjadi lebih bugar dan lebih baik, dan saya mendorongnya dalam hal itu. Dia tahu apa yang harus diperbaiki.”

Setelah pertandingan De Klassieker antara Feyenoord dan Ajax (1-1), di mana Sterling tampil kurang menonjol, Van Persie berbicara panjang lebar dengan sang bintang. “Raheem sangat jelas tahu apa yang saya harapkan darinya. Di situlah saya melatihnya secara spesifik.”

“Ya, saya menuntut banyak darinya dan selama latihan dia memang menjadi fokus perhatian saya. Tapi pemain besar bisa menerima ketegasan seperti itu,” tutup Van Persie.

Sterling telah bermain selama 256 menit sejauh ini, terbagi dalam lima pertandingan resmi. Melawan Excelsior (kemenangan 2-1), ia memberikan assist penting.

Pemain Inggris berusia 31 tahun ini masih memiliki enam pertandingan liga untuk bangkit kembali. Tujuannya adalah agar Feyenoord lolos ke Liga Champions.