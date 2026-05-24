'Robertson meninggalkan Liverpool dan melakukan perpindahan yang menarik di dalam Liga Premier'

Andy Robertson tampaknya akan tetap tampil di lapangan-lapangan Inggris musim depan. Menurut jurnalis Ben Jacobs, bek kiri berpengalaman ini akan melanjutkan kariernya bersama Tottenham Hotspur, yang kabarnya telah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain asal Skotlandia tersebut sejak lama.

Kabar kepergian Robertson dari Liverpool sudah beredar sejak lama. Bek berusia 32 tahun ini memiliki kontrak yang akan berakhir di Anfield dan mendapat sambutan perpisahan dari para penonton saat pertandingan terakhir musim ini.

Hal ini menandai berakhirnya periode sukses selama sembilan tahun di Liverpool. Selama bertahun-tahun, Robertson menjadi pilar tim dan berkembang menjadi salah satu bek paling berpengaruh dalam sejarah klub baru-baru ini.

Liverpool mendatangkan Robertson dari Hull City pada musim panas 2017 dengan biaya sekitar sembilan juta euro. Investasi tersebut terbukti tepat sasaran, karena pemain internasional Skotlandia itu akhirnya tampil dalam 378 pertandingan resmi untuk The Reds.

Menurut jurnalis transfer Jacobs, Tottenham telah lama memiliki kesepakatan dengan Robertson. Kesepakatan tersebut konon tetap berlaku meskipun ada ketidakpastian di sekitar Spurs.

Tottenham memastikan kelangsungan hidupnya pada hari terakhir musim Liga Premier. Berkat kemenangan tipis atas Everton (1-0), klub London ini tetap berada di atas sesama klub kota West Ham United di klasemen.

Dengan demikian, Robertson dapat bersiap untuk babak baru di London Utara. Bek kiri ini membawa segudang pengalaman, baik di level klub maupun di panggung internasional.

Untuk Skotlandia, Robertson saat ini telah mencatatkan 92 penampilan internasional. Diperkirakan ia juga akan ikut serta dalam Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan.