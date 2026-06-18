Robertson: Hakimi adalah bek kanan terbaik di dunia... dan semua pemain Maroko sangat berbahaya

Kapten tim nasional Skotlandia, Andy Robertson, menyoroti betapa sulitnya menghadapi Maroko pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 di Stadion Gillette, dan menganggapnya sebagai tantangan besar.

Robertson mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan yang dijadwalkan besok malam, Jumat (waktu Pantai Timur AS): “Maroko akan sama sulitnya dengan Brasil. Kami sangat memahami kekuatan mereka, dan kami harus menampilkan performa terbaik untuk meraih hasil yang diinginkan.”

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Dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Skotlandia “The Herald”, mantan bintang Liverpool itu berbicara mengenai ambisi lolos ke babak berikutnya: “Kami berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, karena ada tugas-tugas yang sangat sulit di depan kami. Namun, saya rasa tidak ada pemain atau staf pelatih yang mengabaikan topik ini. Kami ingin menjadi tim pertama yang mencapai hal ini untuk negara kami, dan itu adalah perasaan yang indah.”

Dia melanjutkan: “Kami tahu betapa sulitnya hal ini. Kami sekarang menghadapi salah satu tim terbaik di dunia (Maroko), tetapi kami yakin bahwa kami bisa membuat pertandingan apa pun menjadi sulit. Jika kami bisa melakukannya, dan menampilkan performa terbaik kami, saya yakin kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan.”

“Bek Kanan Terbaik”

Mengenai Achraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain dan tim nasional Maroko, Robertson berkata: “Saya tidak bisa cukup memujinya. Saya sangat mengaguminya dan semua yang dia lakukan saat ini. Jadi, (menghadapi dia) akan menjadi tugas yang sulit. Dia pemain yang luar biasa, saya rasa dia bek kanan terbaik di dunia, dia dan Nuno Mendes di sisi lain di Paris Saint-Germain.”

Dia menambahkan: “Kami (Liverpool) telah bermain melawan mereka dua kali dalam dua tahun terakhir, di Liga Champions, dan keduanya luar biasa; menonton mereka sungguh menyenangkan. Semua orang menikmati menonton Hakimi, kebebasan yang dia tunjukkan saat bermain, cara dia tiba-tiba muncul di area Anda dalam sekejap, lalu kembali ke area pertahanannya di detik berikutnya. Jadi, saya sangat mengagumi segala yang dia lakukan... Saya harap (pertandingan melawan Skotlandia) menjadi salah satu laga yang tenang baginya di sini.”

Mengenai ancaman umum yang ditimbulkan Maroko, ia berkata: “Saya rasa mereka semua berbahaya. Itu pujian terbesar yang bisa saya sampaikan tentang mereka. Saya rasa mereka memiliki kualitas di setiap posisi di lapangan, begitu banyak pemain bagus sehingga sulit untuk fokus hanya pada satu orang, karena yang lain akan muncul dan menghukum Anda. Ada banyak kualitas di lini tengah. Daripada memilih satu atau dua pemain, saya katakan bahwa mereka sebagai tim dan sebagai satu kesatuan akan menjadi lawan yang sangat sulit.”

Dia melanjutkan: “Mereka adalah tim yang hebat. Tidak ada alasan yang membuat mereka berbeda dari masa lalu. Kami juga percaya pada kualitas yang kami miliki; kami harus percaya bahwa kami bisa menjadi tim yang sulit dihadapi. Kami harus menunjukkannya di panggung terbesar. Jika kami melakukannya, saya berharap kami akan keluar sebagai pemenang.”