Roberto Martínez segera mengambil keputusan mengenai masa depannya di timnas Portugal

Roberto Martínez langsung mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala Portugal setelah tim tersebut tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia. Pria asal Spanyol berusia 52 tahun itu menegaskan, setelah kekalahan 0-1 dari Spanyol di babak 16 besar, bahwa pertandingan tersebut merupakan laga terakhirnya sebagai pelatih timnas Portugal dan ia akan mengundurkan diri begitu kontraknya berakhir.

Berita ini sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan. Jurnalis Ben Jacobs telah melaporkan sebelum pertandingan bahwa Martínez akan hengkang setelah Piala Dunia, terlepas dari bagaimana performa Portugal. Setelah tersingkir oleh Spanyol, pelatih kepala itu sendiri mengonfirmasi bahwa masa jabatannya bersama tim nasional telah berakhir.

“Benar bahwa ini adalah pertandingan terakhir saya bersama tim nasional Portugal,” kata Martínez dalam konferensi pers setelah pertandingan. Hal ini menandai berakhirnya masa jabatannya yang dimulai pada Januari 2023.

Martínez memanfaatkan konferensi pers terakhirnya terutama untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. “Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada rakyat Portugal, karena ini adalah masa yang luar biasa, sumber kebanggaan yang tak bisa saya gambarkan. Kekuatan dan energi para penggemar, serta seluruh rakyat,” ujar pelatih kepala yang akan mengundurkan diri itu.

Selain itu, ia juga menyapa para pemainnya. “Kedua, saya ingin berterima kasih kepada para pemain atas dedikasi mereka, karena dedikasi itu sungguh luar biasa. Begitu banyak talenta. Namun, yang paling penting adalah dedikasi mereka untuk membentuk sebuah tim.”

Meskipun tersingkir secara mengecewakan, pelatih kepala tersebut tetap merasa positif terhadap penampilan tim melawan Spanyol. “Para pemain telah bermain dengan sepenuh hati dan jiwa. Saya rasa itu adalah pertandingan terbaik kami di Piala Dunia ini.” Portugal tampaknya akan memasuki babak perpanjangan waktu, namun pada masa tambahan waktu, mereka kebobolan gol penentu dari Mikel Merino.

Martínez juga menyaksikan bagaimana Cristiano Ronaldo meninggalkan lapangan dengan penuh emosi setelah apa yang diduga menjadi pertandingan Piala Dunia terakhirnya. “Wajar jika merasa sedih. Hari ini kami pantas mendapatkan keberuntungan yang lebih,” tutup pelatih asal Spanyol itu, yang menutup masa jabatannya bersama Portugal dengan catatan yang kurang memuaskan.

Martínez memimpin Portugal sejak Januari 2023 dan membawa tim tersebut meraih rata-rata 2,27 poin per pertandingan dalam 45 laga internasional. Di bawah kepemimpinannya, Portugal menjuarai Nations League pada 2025, namun di Kejuaraan Eropa 2024 dan Piala Dunia 2026, tim tersebut tersingkir masing-masing di perempat final dan babak 16 besar.