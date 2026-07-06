Roberto Martínez mengungkap rahasia antusiasmenya terhadap lagu kebangsaan Portugal

Pelatih Portugal asal Spanyol, Roberto Martínez, menegaskan bahwa pertandingan melawan tim nasional negara asalnya, “La Roja”, merupakan laga yang rumit baik dari segi sepak bola maupun emosional.

Martínez telah memimpin timnas Portugal selama 3 tahun, dan berhasil membawa mereka ke perempat final Piala Eropa (Euro 2024), serta ke final Liga Bangsa-Bangsa Eropa pada tahun berikutnya, setelah mengalahkan timnas Spanyol di pertandingan final.

Adegan-adegan saat Roberto Martínez menyanyikan lagu kebangsaan Portugal dengan antusiasme dan semangat yang besar sebelum pertandingan selalu menarik perhatian. Ketika ditanya mengenai hal ini, Martínez mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: “Lagu kebangsaan sangat penting, dan memiliki makna yang sangat istimewa bagi tim nasional. Kalian tahu itu, karena ada bagian-bagian dari lirik lagu kebangsaan yang tertulis di dinding pusat latihan.”

Pelatih timnas Portugal itu melanjutkan penjelasannya mengenai alasan di balik hal tersebut, dengan mengatakan: “Ini bukan soal politik, melainkan mewakili jutaan orang Portugal di dalam dan luar negeri yang mendukung tim sepak bola ini.”

Martínez menjawab dengan nada jenaka dan lucu ketika ditanya tentang bagaimana ia menanggapi tidak dinyanyikannya lagu kebangsaan Spanyol sebelum pertandingan, dengan mengatakan: “Hal itu sangat mudah, karena lagu kebangsaan Spanyol tidak memiliki lirik, jadi tidak ada yang perlu dinyanyikan.”