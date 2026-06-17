Roberto Martínez harus bermain tanpa pemain kunci Portugal dalam laga pembuka melawan Republik Demokratik Kongo

Sebuah pukulan telak bagi Portugal menjelang laga pembuka Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo. Pelatih kepala Roberto Martínez mengumumkan pada hari Selasa bahwa Rúben Dias harus absen dalam pertandingan tersebut.

Dias mengalami cedera ringan beberapa hari yang lalu. Pada dasarnya, hal ini tidak terlalu mengkhawatirkan bagi Martínez, namun absennya Dias dalam laga melawan Kongo tetap merupakan pukulan telak.

Dias biasanya menjadi pemimpin di lini pertahanan Portugal, di mana Martínez memiliki tiga bek tengah lain yang bisa diandalkan, yaitu Tomás Araújo, Renato Veiga, dan Gonçalo Inácio.

"Rúben belum sepenuhnya fit, tidak ada gunanya mengambil risiko," kata Martínez dalam konferensi pers. "Dia sedang dalam proses pemulihan dan akan kembali tersedia nanti."

“Pemulihannya berjalan baik, tetapi penting untuk melihat ke depan menuju sisa turnamen. Kami tidak sabar untuk memulai, kami sudah siap.”

Portugal berangkat ke Amerika Utara sebagai salah satu favorit untuk meraih gelar juara. Setelah pertandingan pembuka melawan Kongo, Portugal masih akan menghadapi Uzbekistan (23 Juni) dan Kolombia (28 Juni).

Martínez juga mengumumkan bahwa ia akan hengkang setelah Piala Dunia ini. Dengan persentase kemenangan sebesar tujuh puluh persen, ia merupakan pelatih nasional tersukses dalam sejarah Portugal.



