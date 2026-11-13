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Italia meraih kemenangan bersejarah atas Prancis di Nations League di San Siro, tetapi malam itu nyaris tertutupi oleh kebingungan yang tak biasa saat tendangan penalti hendak diambil. Roberto Mancini kini mengungkap kekeliruan internal yang membuat saudara Esposito yang keliru maju untuk mengambil penalti krusial dalam kemenangan 3-1 tersebut.

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Kekacauan di San Siro saat kakak-beradik bertukar peran

Laga Nations League antara Italia dan Prancis diwarnai momen ganjil yang melibatkan kakak-beradik Esposito. Italia tertinggal lebih dulu akibat gol cepat Michael Olise menyusul kesalahan Gianluigi Donnarumma, tetapi kemudian bangkit. Francesco Pio Esposito menyamakan kedudukan, sebelum drama bertambah ketika Italia mendapat penalti pertama mereka malam itu. Sebastiano Esposito maju sebagai eksekutor, menggantikan saudaranya, tetapi tendangannya melenceng dari sasaran. Para suporter dan staf pelatih pun mempertanyakan keputusan tersebut.

Mancini kemudian mengisyaratkan adanya kebingungan dan menyebut bahwa saudara yang keliru telah mengambil tanggung jawab untuk penalti pertama. Namun, Italia segera menebus kegagalan itu. Davide Frattesi membawa mereka unggul sebelum Pio menuntaskan penalti kedua dengan tenang pada akhir pertandingan untuk memastikan kemenangan 3-1. “Eksekutor penaltinya? Seharusnya Pio, tetapi lain kali mereka tidak akan bingung lagi,” kata Mancini kepada Sky Sport Italia.

Pio dijagokan mengukir sejarah bersama Italia

Pio Esposito dinilai berpeluang menantang rekor sepanjang masa Gigi Riva sebagai pencetak gol terbanyak Italia, yakni 35 gol. Meski mengakui bahwa tim nasional membutuhkan kontribusi seluruh anggota skuad, ketajaman penyerang muda itu membangkitkan harapan bahwa ia bisa menjadi pemain yang akhirnya melampaui rekor yang bertahan selama puluhan tahun tersebut.

“Semoga dia mencetak jauh lebih banyak gol. Gigi Riva sudah lama berada di angka 35... Semoga ada yang melampauinya. Kami membutuhkan gol-gol Pio, juga gol dari pemain lain, tetapi dia bisa mencetak banyak gol,” ujarnya.

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Italia bangkit setelah dikejutkan

Mancini memuji ketangguhan mental timnya setelah Italia bangkit dari awal pertandingan yang buruk untuk meraih kemenangan yang menunjukkan kekuatan mereka. Setelah tertinggal akibat gol pembuka Michael Olise pada menit ke-10, Italia tampak rentan pada fase awal sebelum kembali tenang dan menguasai pertandingan sepanjang sisa 90 menit. Mancini mengakui bahwa kemunduran di awal laga itu bisa menggoyahkan skuad yang kurang percaya diri. Ia pun memuji kemampuan para pemainnya untuk segera memperbaiki susunan taktik dan membalikkan keadaan.

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“Ini kemenangan yang luar biasa. Kami tertinggal setelah 10 menit dan masih kesulitan selama beberapa menit berikutnya, tetapi kemudian kami kembali ke permainan dan mampu merespons dengan sangat baik. Para gelandang kami bermain sedikit terlalu melebar, sehingga ada bahaya bola masuk, tetapi setelah 20 menit pertandingan berubah sepenuhnya,” jelas pelatih kepala itu.

Fokus beralih ke laga kontra Belgia

Meski merayakan kemenangan di San Siro, tugas Italia belum selesai. Mereka saat ini memimpin grup dengan sepuluh poin, tetapi perjalanan sulit ke Brussels menanti pada Minggu. Mancini segera mengingatkan para pemainnya bahwa posisi mereka di puncak masih belum aman. Jika ingin memastikan posisi teratas, mereka tidak bisa hanya mengandalkan keunggulan rekor pertemuan atas Prancis.

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“Di Brussels kami harus meraih hasil, jika tidak, pertandingan ini tidak akan berarti apa-apa. Kami harus berkembang sebagai tim dan membuat para suporter kembali mendukung kami,” tegasnya.