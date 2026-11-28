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Roberto Mancini mengungkap persoalan internal yang berujung pada kepergiannya secara mengejutkan dari tim nasional Italia pada 2023. Ia mengaku langsung menyesali keputusan itu. Pelatih yang membawa Italia menjuarai Euro 2020 tersebut telah kembali untuk periode kedua bersama Italia dan kini mengenang kebuntuan komunikasi yang sempat membuatnya meninggalkan negara asalnya.

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Kebuntuan komunikasi sebelum Mancini meninggalkan Italia pada 2023

Dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, Mancini membahas kepergiannya secara mendadak dari tim nasional pada Agustus 2023. Beberapa pekan kemudian, ia menjadi pelatih Arab Saudi, meski ia dengan tegas membantah telah menandatangani kontrak itu sebelum meninggalkan Italia.

Kepergiannya justru berawal dari kebuntuan hubungan dengan mantan presiden FIGC Gabriele Gravina. Pembicaraan mengenai staf Mancini berlarut-larut selama berbulan-bulan tanpa penyelesaian. Pembicaraan itu berlanjut setelah Italia menjalani ajang Nations League, sebelum komunikasi terhenti selama sebulan.

Mancini akui langsung menyesal tak pergi ke Roma

Ketika ditanya apakah ia sudah sepakat bergabung dengan Arab Saudi, Mancini membantahnya dan menyebut buruknya komunikasi dengan Gravina sebagai penyebab.

"Tidak, saya belum melakukannya, sama sekali belum. Akar dari semua ini adalah kurangnya komunikasi antara Presiden Gravina dan saya," kata Mancini. "Saya pikir dia berniat mengganti saya begitu masalah pertama muncul. Kami sudah berbulan-bulan membicarakan staf, dan saya terus mengesampingkan persoalan itu, berpura-pura tidak ada yang salah.

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"Sementara itu, pekan demi pekan berlalu dan masalahnya tetap belum terselesaikan. Kami kembali membicarakannya setelah Nations League di Belanda, tetapi tidak mencapai kesimpulan apa pun. Lalu tidak ada komunikasi selama sebulan."

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Ia mengakui telah salah menilai situasi dan berharap saat itu menemui Gravina secara langsung. "Sejujurnya, saya tidak ingin pergi. Saya ingin bertahan; pergi bukan niat saya," lanjut mantan pelatih Manchester City itu. "Namun, terkadang sesuatu terjadi. Saya rasa saya melakukan kesalahan, terutama dalam menilai beberapa persoalan yang perlu ditangani.

"Jika kami menanganinya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Seharusnya saya naik pesawat, terbang ke Roma, dan menyelesaikan masalah dengan presiden."

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Ketika ditanya kapan ia menyadari bahwa meninggalkan Italia adalah sebuah kesalahan, Mancini mengaku langsung menyesal. Ia juga mengatakan Gianluca Vialli bisa saja membantu mencegah perpecahan itu. "Langsung. Namun, saat itu saya tidak bisa kembali," katanya. "Jika Luca ada di sana, kami akan berbicara dan menyelesaikan banyak hal."

Jalan berliku kembali ke kursi pelatih Italia

Mancini kembali menjadi pelatih Italia pada musim panas lalu di tengah pergolakan besar di FIGC. Paolo Maldini dan penasihat Leonardo awalnya memilih Andrea Pirlo. Namun, setelah kesepakatan itu gagal, presiden baru FIGC Giovanni Malago menunjuk Mancini, yang membuat Maldini dan Leonardo mengundurkan diri .

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Menjadi pilihan setelah kandidat lain gagal didapat mengingatkan pada awal periode pertamanya. "Hal yang sama juga terjadi pertama kali," kenang Mancini. "Saya bukan pelatih kepala yang ditunjuk sejak awal. Carlo [Ancelotti] yang dipilih. Mereka beralih kepada saya ketika dia memilih hal lain."

Membangun momentum pada periode kedua bersama Italia

Kini kembali menangani Italia, Mancini menghadapi tugas membangun konsistensi setelah awal yang tidak menentu pada periode keduanya. Ia memenangi tiga dari enam pertandingan pertamanya dan finis di posisi ketiga grup Nations League Italia.