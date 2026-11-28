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Roberto Mancini mengungkapkan sebuah harapan setelah kemarin genap berusia 62 tahun.

Pelatih timnas Italia itu mengatakan dalam wawancara dengan Corriere dello Sport: "Saya pernah bilang akan menjuarai Piala Dunia, seperti ketika saya mengatakan kami akan menjuarai Piala Eropa? Anda tidak bisa berusaha meraih sesuatu jika tidak sepenuhnya percaya. Ketika kami membangun timnas yang pertama, tidak ada seorang pun di luar sana yang percaya kepada kami. Kami berada di peringkat ketujuh atau kedelapan di Eropa. Orang-orang bilang Verratti dan Jorginho tidak bisa bermain bersama, tetapi mereka membentuk lini tengah yang luar biasa. Kami melewati empat tahun tanpa kalah dalam satu pertandingan pun. Jadi, kami telah membangun tim, bermain bagus, sangat bagus, dan sekarang kami harus mengulanginya".

Mancini kemudian kembali membahas perpisahannya dengan timnas pada Agustus 2023 demi menerima tawaran bernilai besar dari Arab Saudi: "Akar dari semuanya adalah kurangnya komunikasi antara saya dan presiden Gravina. Selama beberapa bulan, saya berpikir bahwa dia berniat mengganti saya begitu muncul kesulitan. Kami sudah berbulan-bulan membicarakan staf, tetapi saya membiarkannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, pekan demi pekan berlalu dan persoalannya tak kunjung selesai. Kami kembali membahasnya setelah Nations League di Belanda, tetapi tidak mencapai kesimpulan. Lalu, selama sebulan tidak ada komunikasi".

"Karena itu, saya mulai berbicara dengan pihak Arab Saudi, yang sudah mendekati saya jauh sebelumnya. Beberapa bulan sebelumnya, seorang teman menelepon saya, menyampaikan beberapa hal dan menawarkan kemungkinan seperti itu. Saya pun sempat mempertimbangkannya. Saya salah karena tidak mengundurkan diri setelah Nations League, tetapi sejujurnya saya tidak ingin pergi. Saya ingin bertahan, saya tidak berniat pergi, tetapi terkadang sesuatu terjadi. Saya rasa saya membuat kesalahan, terutama dalam menilai beberapa hal yang seharusnya dibicarakan. Jika kami melakukannya, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Seharusnya saya naik pesawat, terbang ke Roma, dan menyelesaikan persoalan ini dengan presiden".

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"Kapan saya sadar telah melakukan kebodohan besar? Seketika, tetapi saya tidak bisa lagi kembali. Petualangan di Arab Saudi ternyata sangat rumit. Jika Luca Vialli masih ada, kami pasti akan berbicara dan menyelesaikan banyak hal".

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"Apakah saya meminta Gravina mengizinkan saya kembali setelah kepergian Spalletti? Saya tidak suka cara semuanya berakhir. Banyak rekan saya tidak menyukai keputusan Malagò? Itu semua karena iri. Hal-hal seperti ini terjadi setiap hari di klub: pemecatan, pengunduran diri, dan kembalinya seseorang. Saya mengakui kesalahan saya tanpa mencari pembenaran ataupun alasan. Saya berusaha memberikan penjelasan dan telah berulang kali meminta maaf".

"Apakah saya kembali menangani Italia tahun ini berkat situasi Pirlo? Pertama kali pun begitu. Saya bukan orang yang ditunjuk untuk menjadi pelatih timnas, melainkan Carlo Ancelotti. Mereka beralih kepada saya ketika dia memilih jalan lain. Apakah saya orang yang beruntung? Sedikit keberuntungan memang diperlukan sesekali".

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"Saya terpaksa memanggil pemain-pemain muda yang belum pernah bermain di Serie A karena persentase pemain Italia tinggal 30 persen. Angka yang memalukan. Saya tidak punya pilihan selain mencari pemain muda berpotensi yang bisa berkembang. Saya juga harus mengambil risiko dengan memainkan mereka dalam pertandingan penting. Ada pemain-pemain muda dengan kemampuan luar biasa, tetapi mereka membutuhkan waktu dan pengalaman untuk menunjukkannya. Bagi saya, aspek teknik adalah yang utama. Itulah yang saya perhatikan ketika memilih pemain. Setelah itu, barulah saya mencoba memahami di posisi mana dia bisa tampil paling baik, tetapi hanya penampilannya di lapangan yang bisa memberi saya jawaban".

"Klub-klub sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap timnas, yang harus mencari solusi sendiri. Tidak ada gunanya mengeluhkan situasi yang telah terbentuk selama sedikitnya 20 tahun. Kami hanya perlu mencari pemain dan memberi mereka pengalaman, meski berisiko kalah dalam beberapa pertandingan. Jelaskan kepada saya mengapa para pemilik klub dari luar negeri harus peduli terhadap timnas kami".

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"Kekalahan terakhir di Belgia? Kami kecewa. Pada awalnya, kami akan dengan senang hati menerima perjalanan sejauh itu, tetapi ketika sudah sampai di sana, Anda selalu berharap bisa melangkah lebih jauh. Kami memang pantas kalah dari Belgia. Saya menonton lagi pertandingan yang berakhir 4-1 itu untuk memahami penyebab kekalahan tersebut. Selama 45 menit, mereka tidak berbuat lebih banyak daripada kami. Dua atau tiga kejadian mengubah pertandingan. Kami sedikit lengah dalam beberapa situasi bertahan. Saya yakin dua pertandingan melawan Belgia akan lebih penting dan lebih memberi pelajaran daripada dua pertandingan melawan Prancis".

"Siapa pemain yang belum memenuhi potensinya, yang pernah saya yakini akan sukses tetapi ternyata mengecewakan? Saya tidak perlu melihat terlalu jauh ke belakang. Menurut saya, Zaniolo punya potensi besar. Ketika saya memanggilnya ke timnas, pada latihan pertama dia tampak seperti anak kecil yang bermain bersama orang dewasa. Pada latihan ketiga, dia tampak seperti orang dewasa yang bermain bersama orang dewasa. Dengan kualitas fisik dan teknik yang dimilikinya, sekarang dia seharusnya menjadi bintang sepakbola Italia. Apakah setelah kejadian terakhir saya menganggap kiprahnya bersama timnas sudah berakhir? Tidak. Saya memanggil pemain yang tampil baik saat pemanggilan dilakukan, yang bisa memberikan sesuatu kepada tim. Lagi pula, Nico selalu bersikap baik kepada saya, terlepas dari masalah pribadi yang pernah dialaminya. Saya berharap dia melakukan segala yang dia bisa untuk kembali. Saya menyukai pemain yang tidak biasa karena merekalah yang membuat perbedaan. Kami bisa melatih semua prinsip dan taktik yang kami inginkan dan ketahui, tetapi pada akhirnya ada pertandingan yang ditentukan oleh pemain yang tahu cara bermain. Begitulah kenyataannya. Anda tidak bisa berharap selalu mendominasi. Anda juga harus tahu cara bertahan dalam tekanan. Jika Anda punya pemain dengan kemampuan lebih, dia bisa menentukan pertandingan lewat satu aksi".

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"Siapa yang akan menjuarai Serie A? Menurut saya Roma. Apakah pendukung Lazio akan senang? Saya rasa Inter adalah tim terbaik. Pada awalnya saya sangat yakin pada Napoli, tetapi mereka mengalami terlalu banyak cedera. Mengenai Lazio, saya bisa mengatakan ini: jangan bertaruh bahwa mereka akan terpuruk".