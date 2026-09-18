Pelatih tim nasional Italia Roberto Mancini telah merilis skuad berisi 34 pemain untuk pertandingan Nations League mendatang. Juru taktik 61 tahun itu memberi tempat bagi sembilan wajah baru.

Massimo Pessina (Bologna), Daniele Ghilardi (AS Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (AC Monza), Alessandro Romano (Cagliari), Issa Doumbia (Sporting Portugal), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Antonio Vergara (Napoli), dan Mohamed Ali Zoma (FC Nürnberg) untuk pertama kalinya dipanggil.

Selain itu, menarik bahwa Nicolò Fagioli (Fiorentina) maupun Nicolò Zaniolo (Udinese) untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024 kembali masuk dalam La Squadra Azzurra. Rolando Mandragora, yang meninggalkan Fiorentina musim panas ini untuk bergabung dengan Torino, untuk pertama kalinya dipanggil lagi sejak Maret 2021.

Italia akan menjamu Belgia pada 25 September di Stadio Olimpico dan tiga hari kemudian bermain tandang melawan Turki. Pada 2 Oktober, laga tandang melawan Prancis masuk dalam agenda, sebelum Bologna menjadi arena untuk laga 'balasan' melawan Turki tiga hari setelahnya.

Skuad Italia

Kiper: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Marco Carnesecchi (Atalanta), Guglielmo Vicario (Juventus) Massimo Pessina (Bologna).

Bek: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Honest Ahanor (Crystal Palace), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (AS Roma), Gianluca Mancini (AS Roma), Michael Kayode (Brentford), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Eddy Kouadio (Monza).

Gelandang: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Roma), Issa Doumbia (Sporting Portugal), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham Hotspur);

Penyerang: Francesco Pio Esposito (Inter), Daniel Maldini (Cagliari), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Mohamed Alì Zoma (FC Nürnberg), Moise Kean (Como), Giacomo Raspadori (Atalanta), Nicolò Cambiaghi (Bologna), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).



