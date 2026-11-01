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Manajer Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengungkap perubahan budaya dalam skuadnya yang memicu peningkatan signifikan dalam performa mereka di Liga Primer. Setelah investasi besar-besaran pada musim panas, pelatih asal Italia itu yakin para pemainnya akhirnya telah bertransformasi dari sekumpulan individu berbakat menjadi tim yang solid.

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Kebersamaan tumbuh berkat perjalanan ke Marbella

Tottenham tampil solid untuk mengalahkan Crystal Palace yang bermain dengan sepuluh orang dengan skor 2-0 pada Sabtu. Kemenangan itu menjadi kali pertama klub tersebut meraih tiga kemenangan liga beruntun dalam 616 hari. Pelatih asal Italia itu menyebut perjalanan ke Marbella pada pertengahan musim sebagai titik balik bagi skuad yang kedatangan sepuluh pemain baru melalui belanja pemain musim panas senilai £380 juta ($509 juta) yang didanai keluarga Lewis. De Zerbi menekankan bahwa perubahan mental sama pentingnya dengan perubahan taktik dalam beberapa pekan terakhir.

“Saya pikir bahkan sebelum jeda internasional, kami sudah bermain bagus. Mungkin kami tidak bermain bagus selama 90 menit, tetapi dalam banyak bagian pertandingan kami tampil sangat baik. Kami tidak mencetak gol. Kami kebobolan gol konyol, lalu kehilangan energi. Kami kehilangan semangat. Kami kehilangan kekompakan yang semestinya di antara para pemain. Jika membandingkan Tottenham sebelum jeda internasional dan Tottenham setelah jeda internasional, sekarang kami bermain sebagai tim. Sebelum jeda internasional, kami bermain sebagai kumpulan pemain yang sangat bagus, tetapi bukan sebagai tim,” ungkap De Zerbi, seperti dikutip ESPN.

Gray bersinar di posisi yang bukan posisi alaminya

Archie Gray terus tampil mengesankan bagi Tottenham meski dimainkan di luar posisi alaminya. Pemain berusia 20 tahun itu kembali ditempatkan sebagai bek kanan, untuk kesembilan kalinya musim ini, dan membalas kepercayaan pelatihnya dengan penampilan dominan serta gol sundulan yang krusial. Namun, penampilannya berakhir lebih cepat ketika De Zerbi memutuskan menggantinya saat jeda pertandingan untuk menghindari risiko kartu merah setelah ia menerima kartu kuning di awal laga.

“Dia berkembang pesat. Setelah Manchester United, dia bermain sangat, sangat baik dan seperti pemain yang matang. Saya tidak ingin mengambil risiko dia mendapat kartu kuning lagi. Saya menyayangkannya karena dia bermain sangat baik. Saya menjelaskan alasan saya mengambil keputusan itu, tetapi saya pikir itu keputusan yang tepat saat itu,” jelas pelatih Tottenham tersebut saat membahas perkembangan pemain muda itu.

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Tambahan tenaga di lini belakang kembali bugar

Kemunculan Gray sebagai opsi andal di lini belakang memungkinkan klub menangani kembalinya Pedro Porro dengan sangat hati-hati. Pemenang Piala Dunia asal Spanyol itu terus diganggu masalah hamstring yang membuatnya absen pada awal musim dan mengalami kemunduran dalam pemulihannya saat kalah dari Aston Villa pada September. Porro kini sudah kembali berlatih penuh dan diperkirakan tersedia untuk pertandingan mendatang melawan Leeds United.

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De Zerbi menekankan pentingnya komunikasi dengan pemain selama proses pemulihan, seraya menyebut Porro berperan penting dalam menentukan keterlibatannya sendiri saat menghadapi Palace. “Pedro sudah siap. Kami tidak mengambil risiko. Setelah berbicara dengannya, dia memutuskan sebelum pertandingan untuk tidak menjadi starter dan dia sangat jujur kepada saya. Saya sangat menghargainya karena Premier League terdiri dari 38 pertandingan, bukan satu pertandingan,” kata sang pelatih.

Persaingan memperebutkan tempat kian ketat

Kedalaman skuad Tottenham kembali terlihat pada babak kedua ketika Porro dan Destiny Udogie bermain bersama di kedua sisi lapangan. Kedatangan Andy Robertson dengan status bebas transfer pada Juni memberikan pelapis yang sangat dibutuhkan bagi Udogie, yang bergelut dengan berbagai masalah kebugaran sepanjang tahun ini. Konsistensi Robertson memungkinkan De Zerbi merotasi para bek sayapnya tanpa penurunan kualitas, sebuah kemewahan yang tidak selalu dimiliki para pendahulunya di klub tersebut.

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Udogie kini menghadapi tantangan untuk tetap bugar demi merebut kembali tempat tetapnya di susunan pemain inti. De Zerbi menegaskan bahwa ia berharap bek asal Italia itu membangun ritme melalui sesi latihan yang konsisten. “Untuk Udogie, semoga kami bisa berlatih selama beberapa pekan berturut-turut. Hingga sekarang, itu belum memungkinkan,” tambah sang pelatih.