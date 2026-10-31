Roberto De Zerbi puji Sandro Tonali yang ‘luar biasa’ dan debutan Luca Williams-Barnett setelah Tottenham kalahkan Crystal Palace yang bermain dengan 10 pemain

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Roberto De Zerbi secara khusus memuji Sandro Tonali sebagai pemain yang “luar biasa” setelah Tottenham mengalahkan Crystal Palace yang bermain dengan sepuluh orang 2-0 pada Sabtu malam untuk meraih kemenangan ketiga secara beruntun. Pelatih Tottenham itu juga menyebut Luca Williams-Barnett sebagai “talenta yang sangat, sangat besar” setelah memberinya debut di Liga Primer pada usia 18 tahun, tetapi mengakui timnya harus lebih kejam jika ingin mengejar kesempurnaan.

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De Zerbi sebut Tonali seperti dua pemain bagi Tottenham

Tottenham mengambil kendali setelah Jean-Philippe Mateta diusir karena melakukan tekel terlambat terhadap Micky van de Ven. Archie Gray dan Jan Paul van Hecke kemudian mencetak gol. Gol Van Hecke merupakan gol sundulan pertama yang dicetak dari posisi duduk dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, De Zerbi mengatakan: "Saya sangat senang dengan penampilan kami karena kami menunjukkan bahwa kami tim yang matang, dengan gagasan yang jelas. Kami tidak memberi lawan kesempatan melakukan serangan balik, mungkin hanya satu kali pada babak kedua. Kami menciptakan sangat banyak peluang. Jika kami ingin mengejar kesempurnaan, kami harus lebih kejam, bukan? Itu urusan individu karena jika saya bermain sebagai nomor sembilan atau nomor 10, saya ingin mencetak gol. Tapi saya tidak bisa mengeluh. Kondisi fisik kami semakin baik. Tonali hari ini luar biasa, sulit dipercaya. Kami bermain seolah memiliki dua pemain lebih banyak. Tonali seperti dua pemain hari ini."

Gray, Fernandes, dan Marmoush juga mendapat pujian

De Zerbi kemudian memuji beberapa pemain lain. Ia menambahkan: "Kami juga semakin baik bersama Archie Gray, bersama Robertson, dan kedua bek tengah tampil sangat baik dalam mengendalikan pertandingan. Mateus Fernandes kembali tampil sangat baik. Marmoush, Solanke, juga sangat baik, terutama saat kami kehilangan bola. Itu sinyal jelas bahwa mereka benar-benar terlibat dalam pertandingan. Kudus, Mathys Tel, juga sangat baik. Jadi, saya pikir mereka semakin baik dan tim juga semakin baik. Tim ini semakin baik."

Gray diganti saat jeda meski mencetak gol pembuka, dan De Zerbi menjelaskan bahwa Gray sudah mendapat kartu kuning sehingga ia tidak ingin mengambil risiko sang pemain menerima kartu kuning kedua.

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Williams-Barnett menjalani debut di Liga Primer Inggris

Williams-Barnett masuk dari bangku cadangan menjelang akhir pertandingan dan bisa saja mencatatkan assist, tetapi Mohammed Kudus gagal memanfaatkan peluang di depan gawang. Ketika ditanya seberapa senang ia memberi kesempatan kepada pemain muda untuk memulai kiprah mereka, De Zerbi berkata: "Ya, tetapi rekam jejak karier saya jelas. Ketika saya bekerja dan memiliki pemain muda berbakat, bagi saya tidak ada yang berubah. Saya pikir ini saat yang tepat untuknya karena ini pertandingan pertamanya di Liga Primer Inggris. Melihat kualitasnya, dia pemain yang sangat, sangat berbakat."

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Ketika disebutkan bahwa pemain remaja itu tampil menonjol, ia menjawab: "Ya. Dia pemain yang sangat, sangat berbakat. Masih sangat muda, tetapi sangat berbakat."

Tottenham masih belajar membongkar pertahanan rapat

De Zerbi mengakui Tottenham belum siap membongkar pertahanan rapat seperti yang diterapkan Palace. Ia mengatakan: "Mungkin dalam dua atau tiga bulan kami bisa mencapai level yang tepat untuk bermain lebih baik saat menghadapi tim yang bertahan rapat."

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Ia juga mengingatkan para pemainnya bahwa mereka berada di dasar klasemen sebelum pertandingan melawan Coventry: "Namun, kami tidak boleh lupa di mana posisi kami dua pekan lalu."