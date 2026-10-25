Roberto De Zerbi puji mentalitas elite Mateus Fernandes saat Tottenham akhiri kutukan di Stamford Bridge

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Pelatih kepala Tottenham Roberto De Zerbi memuji perubahan mentalitas skuadnya setelah tampil dominan di London barat. Pelatih asal Italia itu menyoroti penampilan Mateus Fernandes, yang tetap tenang sepanjang derbi London yang berlangsung sengit dan diwarnai luapan emosi pada babak kedua.

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Fernandes bersinar dalam kemenangan langka di Stamford Bridge

Tottenham menampilkan permainan taktis yang gemilang untuk meraih kemenangan langka 2-0 atas Chelsea, yang menjadi kemenangan kedua mereka di Stamford Bridge dalam ajang Premier League selama 36 tahun. Mereka memaksimalkan permainan disiplin dan tindakan gegabah Cole Palmer untuk membungkam pendukung tuan rumah. De Zerbi memuji semangat juang skuadnya di lapangan, terutama Fernandes yang tampil dengan kualitas luar biasa selama 90 menit.

"Saya senang melihat para pemain saya berjuang di lapangan. Fernandes bermain selama 90 menit dengan kualitas tinggi. Saya ingin melihatnya bermain dengan penuh kepercayaan diri, menikmati permainan saat menguasai bola. Kalau dia melakukan kesalahan, tidak masalah. Saya ingin melihat sikap seperti ini dari tim saya. Kami klub besar. Belakangan ini hasil kami tidak begitu bagus, tetapi kami klub papan atas. Kami harus menunjukkan kepercayaan diri. Kami harus menunjukkan mentalitas," kata De Zerbi.

Energi pemain muda dorong kebangkitan Tottenham

Saat unggul jumlah pemain, Tottenham menggandakan keunggulan lewat aksi individu memukau Mathys Tel, yang menusuk dari sayap kiri sebelum melepaskan tembakan melewati Penders. Gol itu melengkapi penampilan individunya yang impresif dan menunjukkan kian besarnya pengaruh para pemain muda klub. De Zerbi mengatakan perkembangan para pemain muda berbakat ini menjadi bagian penting dari visi jangka panjangnya untuk tim.

"Mengubah semangat tim, meningkatkan penampilan para pemain, terutama pemain yang lebih rapuh, mungkin para pemain yang lebih muda. Mateus Fernandes mungkin salah satu pemain terbaik di lapangan, begitu pula Mathys Tel. Archie Gray lebih muda, tetapi mentalitasnya lebih matang. Saya sangat, sangat senang. Kami ingin terus berkembang, menjadi lebih baik dari pertandingan ke pertandingan, dari pekan ke pekan. Kami sudah cukup menderita," ujarnya.

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Catatan buruk di Stamford Bridge akhirnya terpatahkan

Tottenham datang ke Stamford Bridge dengan catatan buruk, hanya pernah menang sekali di stadion itu sejak 1990, yakni dengan skor 3-1 pada 2018. Namun, De Zerbi menegaskan bahwa skuadnya saat ini tidak seharusnya terbebani oleh kegagalan para pendahulunya. Ia menegaskan fokus mereka sepenuhnya tertuju pada masa depan dan upaya membangun identitas baru bagi klub asal London Utara itu.

"Kami tidak bertanggung jawab atas hasil-hasil di masa lalu. Kami sangat senang bisa memenangi pertandingan ini untuk mereka dan sangat bangga terhadap klub. Namun, saya pikir kami sedang berupaya mengubah mentalitas klub kami setelah beberapa musim terakhir," jelas De Zerbi.

Tim De Zerbi membidik kemenangan derbi lainnya

Tottenham berhasil naik ke posisi ke-12 klasemen, memberikan dorongan besar bagi semangat dan kepercayaan diri seluruh skuad. De Zerbi berharap para pemainnya membawa momentum baru dan semangat juang itu ke laga-laga domestik mendatang demi terus memperbaiki posisi di klasemen liga. Pada ujian besar berikutnya, Tottenham dijadwalkan kembali bermain Sabtu ini dengan menjamu rival sesama klub London, Crystal Palace. Laga itu menjadi kesempatan ideal untuk memperpanjang rentetan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.