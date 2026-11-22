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Manajer Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, melontarkan pujian kepada Luca Williams-Barnett setelah remaja itu tampil menentukan dalam laga pertamanya sebagai starter. Pemain berusia 18 tahun tersebut membawa Tottenham menang 2-0 atas Ipswich Town pada Sabtu, mencetak gol pembuka sebelum memberikan assist brilian untuk Dominic Solanke.

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Lulusan akademi manfaatkan kesempatan di Premier League

Desakan agar pemain timnas Inggris U-19 itu mendapat kesempatan bermain kian menguat selama 12 bulan yang sulit di Tottenham, lebih dari setahun setelah debutnya bersama tim senior pada usia 16 tahun. Setelah dua penampilan menjanjikan sebagai pemain pengganti, De Zerbi mematangkan rencana untuk memberinya kesempatan pertama sebagai starter di Premier League 10 hari sebelum laga melawan Ipswich pada Sabtu.

Williams-Barnett mencetak gol pembuka pada menit ke-15 sebelum melewati sejumlah pemain lawan lewat aksi individu pada babak kedua untuk memberi assist kepada Solanke.

De Zerbi jelaskan rencana melibatkan Maddison dan tuntutan bertahan

De Zerbi menjelaskan bahwa menempatkan remaja itu dekat dengan James Maddison merupakan kunci agar ia bisa bermain leluasa. Ia juga memberikan instruksi tegas pada Kamis mengenai kerja kerasnya saat bertahan.

"Luca adalah pemain istimewa," kata De Zerbi. "Saya tidak terkejut karena bakatnya lebih besar daripada yang kalian kira. Dia bermain sangat baik. Saya pikir dia beruntung karena bermain di klub papan atas, bersama rekan-rekan setim yang hebat.

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"Saya sudah memutuskan 10 hari lalu untuk memainkan Luca hari ini. Dalam rencana saya, Maddison dan Luca bermain sangat berdekatan agar bisa saling memahami dan bermain bersama. Saya pikir pengalaman Maddison bisa menjadi hal penting. Sikap Maddison bisa membantunya bermain dengan leluasa.

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"Pada Kamis, saya berbicara dengan Luca dan meminta dua hal darinya. Hanya dua hal. Bermain seperti saat dia bermain di taman bersama teman-temannya, dengan kebebasan yang sama.

"Lalu bermain dan bekerja keras saat tidak menguasai bola, seperti [Ousmane] Dembele, seperti Raphinha, seperti [Lamine] Yamal, karena sepakbola berkembang ke arah yang berbeda dan para penyerang adalah pemain pertama yang bertahan. Bahkan jika mereka pemenang Ballon d'Or, atau pemain berbakat lainnya, mereka harus bekerja keras di lapangan."

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Tontonan YouTube memicu perbandingan dengan Yamal

De Zerbi yakin pemain berusia 18 tahun itu pada akhirnya bisa menyamai pemain muda Barcelona, Yamal. Ia menunjuk persiapan Williams-Barnett yang santai di bus tim sebagai bukti mentalitasnya yang langka.

"Ya, saya pikir begitu," jawabnya ketika ditanya apakah Williams-Barnett bisa mencapai level Yamal. "Dan salah satu hal terbaik dalam karier saya... saya melihatnya hari ini di bus dari tempat latihan menuju stadion, karena dia berada sangat dekat dengan saya. Saat kami menuju stadion, dia menonton Ronaldinho, [Eden] Hazard, Neymar di YouTube.

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"Saya pikir dia orang yang istimewa karena satu jam tiga puluh menit sebelum menjalani debut di Premier League, dia menonton Ronaldinho, Hazard, Neymar, semua pemain berbakat seperti itu. Sepakbola itu ajaib, bukan?"

Menyeimbangkan kreativitas dan kerja keras saat ekspektasi meningkat

Setelah mengubah kesempatan bermain singkat menjadi penampilan menentukan dalam laga pertamanya sebagai starter, Williams-Barnett kini menghadapi tantangan untuk mengamankan tempat reguler di susunan pemain inti bersama rekan-rekan setim berpengalaman seperti Maddison dan Solanke.

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Namun, pesan De Zerbi jelas: kemampuan mengolah bola saja tidak cukup. Untuk menyamai penyerang elite seperti Yamal, pemain muda itu harus terus mengimbangi kreativitasnya yang tanpa rasa takut dengan kerja keras tanpa bola.