Robert Maaskant resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Tuvalu di Roosendaal, Rabu. Pelatih berusia 57 tahun itu antara lain berbicara tentang susunan staf pelatihnya, persoalan iklim yang dihadapi negara tersebut, dan besaran gajinya.

Banyak orang terkejut ketika bulan lalu tersiar kabar bahwa Maaskant akan menjadi pelatih timnas Tuvalu, gugusan pulau di Samudra Pasifik sebelah utara Fiji.

Maaskant menegaskan bahwa ia menerima tantangan baru itu bukan karena alasan finansial. "Banyak sekali kenalan saya bilang, 'Pasti dia melakukannya demi uang'," ujarnya. Namun, anggapan itu membuat sang pelatih tertawa. "Padahal saya tidak mendapat bayaran sepeser pun, jadi kali ini bukan begitu." Hanya biaya perjalanan dan pengeluarannya yang ditanggung.

Meski begitu, Maaskant tidak perlu berpikir lama ketika Michiel van der Werf, direktur teknik Tuvalu Islands Football Association (TIFA) asal Brabant, menghubunginya pada musim panas lalu. "Saya tentu tahu kisah Foppe (De Haan, mantan pelatih timnas Tuvalu, red.) dan saya memang menyukai petualangan. Bagi saya, melihat dunia lewat sepakbola adalah tujuan yang bagus."

Pesan sosial di balik proyek itu juga berperan dalam keputusannya. Tuvalu terancam oleh kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Maaskant berharap jabatan barunya dapat membantunya menarik perhatian terhadap persoalan tersebut.

"Persoalan itu tentu melampaui olahraga. Namun, sepakbola bisa membantu menarik perhatian terhadap masalah ini. Saya jelas bukan seorang revolusioner iklim, tetapi saya senang jika kami bisa sedikit membantu dunia lewat sepakbola. Itu juga sebabnya saya menganggap proyek ini fantastis."

Dalam acara perkenalannya, Maaskant juga mengumumkan siapa saja yang akan mendampinginya di Tuvalu. Kew Jaliens, yang telah sepuluh kali membela timnas Belanda, akan menjadi asistennya. Selain itu, Thijs Matla dari Belanda serta asisten asal Tuvalu, Nabil Alefaio dan Pasene Siale, akan menjadi bagian dari staf pelatih.