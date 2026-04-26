'Robert Lewandowski tampaknya akan hengkang, Marcus Rashford masih menunggu: FC Barcelona menginginkan striker seharga 120 juta'

Di FC Barcelona, posisi penyerang menjadi topik hangat menjelang musim depan. Robert Lewandowski, Marcus Rashford, dan Ferran Torres mengisi posisi tersebut musim ini, namun BBC memiliki informasi lebih lanjut mengenai masa depan pemain asal Polandia dan Inggris tersebut.

Rashford dipinjamkan dari Manchester United musim ini. Penyerang tersebut ingin tetap bertahan lebih lama di klub Catalan tersebut. Dalam kontrak peminjaman Rashford terdapat opsi pembelian, sehingga jika opsi tersebut diaktifkan, ia dapat secara resmi menyebut dirinya sebagai pemain Barça musim depan.

Di kubu Rashford, ketidakpuasan mulai muncul. Beredar kabar bahwa Barcelona ingin melanjutkan dengan dua penyerang baru dan karena itu tidak ada ruang untuk membeli Rashford secara permanen. Opsi pembelian sebesar tiga puluh juta euro lebih baik diinvestasikan di tempat lain, demikian yang didengar BBC dari sumber-sumber internal.

Namun, hal itu bukanlah alasan bagi manajemen pemain asal Inggris tersebut untuk panik. Menurut mereka, keributan memang merupakan bagian dari negosiasi. Yang pasti, Rashford harus menerima pemotongan gaji jika Barça memutuskan untuk menggunakan opsi pembelian tersebut.

BBC juga mengetahui bahwa Lewandowski akan hengkang dari klub Catalan tersebut. Striker asal Polandia itu memiliki kontrak yang akan berakhir. Barça ingin memperpanjang kontrak pemain berusia 37 tahun itu, namun Lewandowski tidak menyetujui syarat-syarat yang diajukan.

Barcelona dilaporkan akan menawarkan pemotongan gaji kepadanya, dan klub tersebut memperhitungkan peran yang lebih kecil dalam tim. Penyerang top ini masih ambisius dan menikmati minat dari Juventus dan AC Milan.

Menurut BBC, Julián Álvarez menjadi prioritas utama. Pemain asal Argentina ini diperkirakan akan memakan biaya lebih dari 120 juta euro, yang membuat kedatangan sang penyerang menjadi cukup rumit. Penyerang lainnya harus memiliki profil yang dinamis: seseorang yang agresif saat tidak menguasai bola, mampu memberikan tekanan dengan intensitas tinggi, dan berperan penting dalam permainan kombinasi jarak dekat.