Cetak Gol Ke-40 Di Bundesliga, Robert Lewandowski Samai Rekor Gerd Muller

Striker Bayern Munich, Robert Lewandowski (32 tahun), resmi menyamai rekor gol terbanyak dalam semusim di Bundesliga yang dipegang legenda Die Roten, Gerd Muller, sejak musim 1971/72!

Terbaru, Lewandowski mencetak satu gol saat Bayern diimbangi tuan rumah Freiburg dengan skor 2-2 pada spieltag ke-33, Sabtu (15/5).

Lewy membuka keunggulan Bayern pada menit ke-26 via sepakan penalti. Gol itu sekaligus menjadi yang ke-40 baginya musim ini di liga dalam 28 penampilan.

Lewandowski celebrated matching Gerd Muller's record with a t-shirt tribute to the Bundesliga legend.



