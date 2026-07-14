Robert Eenhoorn menandatangani kesepakatan besar untuk Feyenoord

Mulai Selasa, Feyenoord secara resmi menjadi pemilik De Kuip, karena klub tersebut memiliki saham mayoritas lebih dari 95 persen di stadion tersebut. Hal ini diumumkan oleh pihak klub asal Rotterdam melalui saluran resmi mereka.

Di ruang rapat De Kuip, direktur umum Robert Eenhoorn dan direktur keuangan Pieter Smorenburg menandatangani atas nama klub untuk pembelian saham baru. Dengan demikian, pengambilalihan De Kuip oleh Feyenoord secara resmi telah diselesaikan.

Feyenoord sangat bangga dengan kesepakatan penting ini bagi masa depan klub. “Penandatanganan ini menandai akhir dari proses bertahun-tahun di mana klub dan stadion menyatakan keinginan untuk terus maju bersama. Langkah-langkah konkret pertama menuju penyatuan yang terwujud hari ini dimulai pada musim panas 2024, dengan penandatanganan ‘Letter of Intent’ antara klub dan stadion.”

“Konsultasi mendalam antara semua pihak kemudian menghasilkan lampu hijau untuk akuisisi ini, ketika mayoritas mutlak pemegang saham De Kuip memberikan suara mendukung penyatuan tersebut dalam Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (BAVA) pada pertengahan Juni 2026. Pada 1 Juli lalu, Otoritas Konsumen & Pasar juga secara resmi menyetujui penggabungan antara klub dan stadion.”

“Penyatuan klub dan stadion berarti Feyenoord segera mengalokasikan dana tambahan untuk pemeliharaan yang tertunda serta peningkatan kenyamanan, suasana, dan peluang komersial. Selain itu, perhatian juga secara tegas diarahkan pada jangka panjang, sehingga De Kuip yang telah diperbarui dapat tetap menjadi jantung yang berdetak bagi Feyenoord selama bertahun-tahun ke depan.”

Penyelesaian kasus ini, bagaimanapun, dapat dikaitkan dengan Dennis te Kloese. Ia pindah ke klub Meksiko, CF Monterrey, pada awal musim panas ini. Eenhoorn pada akhirnya hanya perlu menandatangani dokumen tersebut.