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Bintang Aljazair Riyad Mahrez kembali menjadi sorotan saat menghadapi mantan klubnya, Al-Ahli Saudi. Ia berperan besar membawa Al-Shamal asal Qatar meraih kemenangan dramatis 3-2 pada pekan kelima Liga Champions Asia Elite, dalam laga yang diwarnai kebangkitan bersejarah tim Qatar tersebut setelah tertinggal dua gol.

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Bintang Aljazair Riyad Mahrez kembali menjadi sorotan saat menghadapi mantan klubnya, Al-Ahli Saudi. Ia berperan besar membawa Al-Shamal asal Qatar meraih kemenangan dramatis 3-2 pada pekan kelima Liga Champions Asia Elite, dalam laga yang diwarnai kebangkitan bersejarah tim Qatar tersebut setelah tertinggal dua gol.

Kepada media, Mahrez mengungkapkan perasaannya usai mengalahkan Al-Ahli. Ia menegaskan bahwa laga tersebut sama sekali tidak mudah, mengingat kualitas tim Arab Saudi itu serta keberadaan sejumlah pemain yang baru menjalani pengalaman pertama mereka di turnamen Asia.

"Alhamdulillah, tentu saja ini tidak mudah. Al-Ahli tetap klub besar, dan ada banyak pemain yang tampil untuk pertama kalinya di kompetisi ini. Karena itu, tertinggal dua gol lalu berhasil membalikkan keadaan merupakan sebuah pencapaian kecil, dan kami senang dengan hal itu," ujar bintang Aljazair tersebut.

Ia menambahkan: "Hal yang paling penting bagi kami, dan juga bagi saya, adalah lolos. Kami harus berusaha mencapai babak berikutnya, insya Allah."

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Mahrez juga menyinggung sisi emosional laga tersebut, mengingat hubungannya di masa lalu dengan Al-Ahli. Ia membela klub itu selama tiga musim dan meraih sejumlah prestasi bersamanya. Ia menegaskan bahwa pertandingan ini membawa perasaan khusus baginya, meski ia tetap ingin meraih kemenangan.

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"Tentu saja, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada sedikit emosi dan perasaan karena ini adalah laga melawan mantan klub saya. Saya bermain tiga tahun di sana dan kami bersama-sama memenangi beberapa gelar. Seharusnya semuanya bisa berakhir lebih baik antara saya dan Al-Ahli, tetapi inilah sepak bola," jelasnya.

Ia melanjutkan: "Bagi saya, saya ingin memenangi pertandingan ini, bukan karena lawannya adalah mantan klub saya, melainkan karena ini adalah Liga Champions Asia. Hal yang paling penting bagi saya, seperti yang sudah saya katakan, adalah lolos."

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Mantan kapten Timnas Aljazair itu juga menyampaikan pesan khusus kepada suporter Al-Ahli, yang masih menjalin hubungan istimewa dengannya meski ia telah meninggalkan klub. Ia menegaskan bahwa rasa cinta itu bersifat timbal balik dan para suporter tidak bertanggung jawab atas cara berakhirnya kariernya bersama tim Arab Saudi tersebut.

"Suporter Al-Ahli memiliki tempat yang khusus dan besar di hati saya. Tentu saja, apa yang terjadi bukanlah kesalahan mereka. Saya tahu betul mereka sangat mencintai saya, dan saya pun merasakan hal yang sama terhadap mereka," kata Mahrez.

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Bintang Aljazair itu menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Terima kasih kepada mereka atas dukungannya selama tahun-tahun yang lalu, bahkan hingga hari ini. Sekarang kami melangkah maju dan menatap masa depan, alhamdulillah."