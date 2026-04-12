Riyad Mahrez membangkitkan antusiasme para pendukung Al-Ahly dengan tindakan yang mengejutkan

Bintang Aljazair Riyad Mahrez, pemain sayap Al-Ahli Saudi, membangkitkan semangat para pendukung timnya menjelang laga melawan Al-Duhail dari Qatar, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin malam, dalam rangkaian babak 16 besar Liga Champions Asia.

Pertandingan babak gugur dijadwalkan berlangsung di kota Jeddah, dimulai dari babak 16 besar untuk klub-klub dari wilayah Barat yang sebelumnya ditunda akibat serangan Iran di Timur Tengah.

Menurut Walid Saeed, jurnalis yang dekat dengan Al-Ahli Saudi, Riyad Mahrez telah menjamin pembelian seribu tiket untuk para penggemar Al-Ahli agar dapat menyaksikan pertandingan melawan Al-Duhail.

Langkah ini diambil agar sebanyak mungkin pendukung dapat hadir, dengan tujuan melaju ke babak perempat final dan mempertahankan gelar Asia.

Al-Ahli sebelumnya berhasil meraih gelar juara pada edisi sebelumnya dengan mengalahkan Kawasaki dari Jepang di final, dengan skor 2-0 tanpa balas.