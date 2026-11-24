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River Plate telah menjalin kontak awal dengan kiper Al-Hilal, Yassine Bounou, setelah menetapkan pemain timnas Maroko itu sebagai target utama mereka untuk 2027. Klub Argentina tersebut sudah bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Santiago Beltran, kiper muda yang menarik minat besar dari Aston Villa dan Atletico Madrid.

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Utusan River berangkat ke Arab Saudi

Seperti dilaporkan TyC Sports, perwakilan River berangkat ke Arab Saudi untuk memberi tahu Bounou bahwa ia merupakan target utama mereka di posisi kiper untuk tahun depan. Meski klub asal Buenos Aires itu tetap fokus menjuarai Torneo Clausura dan lolos ke Copa Libertadores, jajaran direksinya sudah menyusun rencana untuk 2027. Langkah awal ini memastikan mereka siap jika Beltran hengkang pada bursa transfer mendatang.

Bintang Maroko bermimpi membela River

Bounou, 35 tahun, saat ini terikat kontrak dengan klub Liga Pro Saudi Al-Hilal hingga Juli 2028, yang biasanya akan mempersulit transfer. Namun, pemain timnas Maroko itu terang-terangan mendukung River dan telah berulang kali menyampaikan keinginannya untuk menjaga gawang klub Argentina tersebut. Hal itu memberi River alasan kuat untuk membuka pembicaraan pada masa mendatang.

Dalam wawancara dengan media Argentina tersebut pada 2023, Bounou berkata: "Sejujurnya, itu sesuatu yang masih belum saya lakukan. Itu salah satu impian saya, dan saya ingin impian itu terwujud suatu hari nanti. Saya tidak ingin melakukannya hanya untuk mengenakan lambang klub. Saya ingin datang dan tampil baik. Jika saya tidak merasa demikian, saya tidak akan pergi."

Klub-klub Eropa pantau kiper yang tengah bersinar

Langkah proaktif River didorong oleh semakin besarnya kemungkinan Beltran segera dijual . Setelah tampil mengesankan sepanjang tahun, kiper muda itu mendapat panggilan dari Lionel Scaloni untuk laga-laga persahabatan Argentina menjelang Piala Dunia dan menjalani debutnya di tim senior dalam kemenangan atas Honduras.

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Laporan tersebut menyebut bahwa profil Beltran yang jarang ditemukan menarik perhatian Villa dan Atletico. Klub Spanyol itu tengah mencari pengganti menyusul kemungkinan Jan Oblak pindah ke Arab Saudi. Meski River tidak akan menghalangi kepergiannya jika menerima tawaran yang meyakinkan, jajaran direksi saat ini sedang merundingkan perpanjangan kontrak hingga Desember 2030 untuk menaikkan gaji dan klausul pelepasan Beltran dari kontraknya saat ini yang berlaku hingga 2027. Para petinggi klub di Nunez hanya akan membuka pembicaraan untuk tawaran sedikitnya $15 juta.

Pembicaraan resmi dijadwalkan mulai Januari

Negosiasi resmi untuk Bounou diperkirakan dimulai pada Januari. Kecintaannya kepada River kemungkinan akan membantu memperlancar pembicaraan dengan Al-Hilal. Meski bursa transfer utama Eropa dibuka pada pertengahan tahun, River sadar klub-klub peminat bisa menguji keteguhan mereka untuk mempertahankan Beltran pada musim dingin ini. Kapan pun Beltran pergi, kedatangan Bounou akan memungkinkan kedua kiper itu bersaing memperebutkan posisi utama pada awal 2027.