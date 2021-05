Gelandang Jadi Kiper Imbas Covid-19, River Plate Menangkan Laga Copa Libertadores!

River Plate menandai malam ajaib dengan kemenangan saat bertanding di tengah badai Covid-19 yang melanda tim.

Skuad arahan Marcelo Gallardo sukses bekuk wakil Kolombia, Independiente Santa Fe, dengan skor 2-1 pada laga kelima Grup D Copa Libertadores di Stadion Monumental, Kamis (20/5) pagi WIB.

Gol kemenangan River tercipta pada 10 menit pertama, masing-masing disumbangkan oleh Fabricio Angileri (3’) dan Julian Alvarez (6’). Sementara gol balasan Santa Fe dicetak Kelvin Osorio (73’).

River Plate incredible night 🇦🇷



- 20+ Covid cases

- Goalkeepers ruled out

- No list changes allowed

- 11 players available (!)

- Midfielder Enzo Pérez starts as GK vs Santa Fe in Copa Libertadores 🧤

- Pérez plays through a hamstring injury



...and River won 2-1.



Pérez, MVP. 🏆 pic.twitter.com/qtmrDjbnxm