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Sejumlah petinggi klub Liga Primer menuntut agar pemilik Manchester City dipaksa menjual klub setelah City dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan. Independent Football Regulator menegaskan pihaknya berwenang mengambil tindakan, sementara para petinggi klub rival meningkatkan tekanan agar sanksi yang belum pernah diterapkan itu dijatuhkan.

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Rival tuntut sanksi terberat bagi City

Menurut BBC Sport, petinggi di tiga klub Liga Primer menyatakan bahwa kepemilikan City harus dicabut dari pemiliknya. Tuntutan itu menyusul putusan komisi independen pada September, yang menyatakan City bersalah melanggar aturan keuangan antara 2009 dan 2018 serta tidak bekerja sama dalam penyelidikan.

Komisi tersebut menyimpulkan bahwa klub itu menggelembungkan pendapatan dan menyamarkan kerugian sebesar 900 juta pound sterling melalui pengaturan komersial fiktif. Meski komisi belum menjatuhkan hukuman akhir, yang dapat berupa denda, pengurangan poin, pencabutan gelar, hingga pengusiran dari kompetisi, sejumlah petinggi klub Liga Primer menilai langkah-langkah itu belum cukup.

Berbicara tanpa menyebutkan nama, seorang petinggi berpendapat bahwa hukuman apa pun tidak akan berarti kecuali Abu Dhabi United Group dipaksa melepas kendali. Ia memperingatkan bahwa jika hukumannya lebih ringan, klub-klub akan mempertanyakan alasan mereka mendanai regulator melalui iuran. Sumber lain menegaskan bahwa kredibilitas liga telah dirusak dan para rival tidak bisa melupakan persoalan ini jika jajaran pimpinan saat ini tetap menjabat.

Regulator tegaskan siap bertindak

Kemarahan yang terus meningkat memberi tekanan besar kepada ketua Independent Football Regulator (IFR), David Kogan , yang lembaga pengawasnya dibentuk sedikit lebih dari setahun lalu. Berdasarkan pasal 34 Football Governance Act, IFR dapat menyelidiki kejujuran, integritas, dan kesehatan keuangan pemilik klub, hingga akhirnya mengeluarkan perintah pencabutan kepemilikan.

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Berbicara di hadapan komite parlemen awal pekan ini, Kogan menegaskan bahwa lembaga pengawas tersebut tidak akan ragu mengambil tindakan setelah proses banding City selesai.

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“Lupakan nama klubnya, lupakan besarnya klub itu, lupakan skala persoalannya,” kata Kogan. “Kami tidak bisa begitu saja mengabaikan kewajiban kami berdasarkan undang-undang terhadap sebuah klub hanya karena klub itu memiliki ukuran tertentu.”

“Dalam satu hal, bukti-buktinya sudah dinilai karena kasus-kasus itu telah diputus bersalah, jadi kami pasti memiliki keberanian untuk bertindak,” tambahnya. “Jika keadaan yang menjadi dasar tindakan itu terpenuhi, lalu kami tidak bertindak, apa gunanya memiliki regulator sepak bola?”

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Tekanan politik dan dana untuk sengketa hukum

Langkah apa pun untuk memaksa grup investasi Sheikh Mansour menjual klub akan membawa dampak politik dan keuangan yang lebih luas. Pada September, Perdana Menteri Andy Burnham menuai kritik setelah mengatakan bahwa ia akan “sangat khawatir” jika skandal itu berujung pada penjualan klub. Ia memuji pemilik City sebagai “mitra besar dalam pembangunan Manchester modern”. Namun, Kogan secara konsisten menegaskan bahwa IFR akan mengabaikan tekanan politik.

Persiapan untuk kemungkinan pertarungan di pengadilan sudah berlangsung. Kepala eksekutif IFR, Richard Monks, mengungkapkan bahwa dana cadangan litigasi sebesar 2 juta pound sterling tengah dihimpun melalui iuran klub, sebagai bagian dari biaya tahunan sebesar 20,3 juta pound sterling yang ditanggung lima divisi teratas Inggris. Pinjaman pemerintah juga telah disepakati jika biaya hukum melampaui jumlah tersebut.

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“Kami memperkirakan akan memenangkan perkara itu, menagih biaya perkara, dan membayar kembali pinjaman pemerintah,” kata Monks kepada para anggota parlemen. “Jika kami kalah dalam perkara besar itu, biaya tersebut pada akhirnya akan ditambahkan ke iuran dan kami akan membayar kembali pinjaman pemerintah dengan cara itu.”

Sementara itu, klub-klub Liga Primer pekan lalu memilih untuk menanggung biaya hukum bagi lima direktur dewan liga setelah sponsor City yang berbasis di Uni Emirat Arab, Etihad dan Etisalat, mengindikasikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menggugat kompetisi tersebut.

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Hasil banding menjadi penentu

Liga Primer meminta klub-klub menahan diri untuk tidak berkomentar secara terbuka selama proses hukum berlangsung. City terus membantah keras telah melakukan kesalahan dan telah secara resmi mengajukan banding atas temuan komisi . City menyatakan bahwa putusan itu mengandung kekeliruan mendasar yang jelas terkait hukum, prinsip, dan fakta.