Dalam cuplikan buku yang lebih dulu dipublikasikan oleh Sport Bild, Fährmann antara lain mengungkap ritual yang biasa ia lakukan saat laga tandang melawan rival bebuyutan Schalke, Borussia Dortmund: "Ketika saya masuk ke lapangan untuk pemanasan di Dortmund, tindakan pertama saya selalu meludah keras ke arah tribune selatan, 'Tembok Kuning'. Di 'Süd' ada lebih dari 20.000 orang gila yang semuanya berharap kami mati. Meludah itu selalu menjadi salam khusus saya untuk mereka."

Pada masa awal Fährmann di skuad profesional S04, Manuel Neuer masih menjadi nomor 1 di kubu Die Knappen. "Dia benar-benar mengubah permainan penjaga gawang," puji pria 38 tahun itu tentang mantan rekan setimnya, dan ia juga membagikan gambaran menarik soal Neuer: "Bukan berarti Manu tidak suka berpesta. Justru sebaliknya: Manu adalah bagian dari ultras dan juga sering 'beraksi' bersama mereka. Bahkan kemudian, saat sudah menjadi pemain profesional, dia kadang pulang bukan dengan bus tim melainkan dengan kereta para ultras. Atau mengenakan kaus ultra di bawah jersey kipernya."

Fährmann, yang mengakhiri kariernya pada musim semi 2026, setelah masa peminjaman di Eintracht Frankfurt (2009 hingga 2011) awalnya naik menjadi nomor 1 baru Schalke setelah Neuer meninggalkan Gelsenkirchen menuju Bayern Munich. Namun, cedera ligamen krusiat menghentikan langkah Fährmann secara mendadak pada musim gugur 2011, dan baru pada akhir 2013 ia merebut kembali tempat utama itu serta mempertahankannya hingga awal 2019. Setelah itu, pelatih Schalke saat itu Domenico Tedesco menurunkannya.

Bagaimana Ralf Fährmann mengetahui penurunan status pertamanya di FC Schalke?

"Saya merasa ada yang tidak beres, tetapi seumur hidup saya tak akan pernah menyangka apa yang menunggu saya," kenang Fährmann tentang percakapan tersebut. "Di dalam, Domenico Tedesco duduk santai di sofa. Asistennya, Peter Perchtold, duduk di kursi. Tedesco bertanya: 'Bagaimana kabarmu?' Jawaban: 'Baik.' Tedesco: 'Kami akan melakukan pergantian penjaga gawang untuk paruh kedua musim. Alex Nübel akan menjadi nomor satu yang baru.' Sejak saat itu autopilot saya mengambil alih: 'Kenapa?' Itu saja yang bisa saya keluarkan," kata mantan kiper tim nasional junior Jerman itu.

Bagaimana perasaannya setelah kehilangan tempat utama di klub pujaan hatinya, yang sudah ia datangi sejak usia 14 tahun dari Chemnitz yang jauh? "Saya kembali ke kamar saya. Jantung dan jiwa saya baru saja dicabut. Saya merasa seolah sebagian dari diri saya telah mati," jelas Fährmann, yang beberapa bulan kemudian dipinjamkan ke Norwich City dan langsung setelah itu ke Brann Bergen.

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Pada musim panas 2020 ia kembali ke Schalke dan setahun kemudian terdegradasi sebagai nomor 1. Dari musim pertamanya di divisi dua, salah satu yang ia ingat adalah pidato pelatih saat itu, Dimitrios Grammozis: "Bagaimana cara terbaik saya menggambarkannya? Setelah kalah 1-2 di Düsseldorf, sehari kemudian dia mengamuk dalam analisis pertandingan: 'Kalian mau mengacaukan saya? Kalian mau mengacaukan staf saya? Kalian bisa mengacaukan cewek Insta kalian, tapi bukan saya'." Ini terasa sangat ganjil, karena pada masa itu di Schalke berkumpul "mungkin tim paling penurut yang pernah saya bela", kata Fährmann. "Banyak yang sudah menjadi ayah keluarga. Tim terdiam canggung setelah omelan itu."

Fährmann juga punya kisah-kisah ganjil tentang mantan direktur olahraga S04 Peter Knäbel, yang aktif di Schalke dalam berbagai fungsi dari 2018 hingga 2024: "Dia selalu berjalan tanpa suara di lorong-lorong dan tiba-tiba sudah berdiri di depan kita. Pintu kantornya selalu dia biarkan terbuka. Kami berspekulasi, dia melakukan itu agar bisa menguping percakapan kami," tulis Fährmann, sebelum kemudian membahas "jas legendaris" milik Knäbel: "Jas itu tergantung di tempat berbeda setiap hari. Kadang di tempat fisioterapis, kadang di ruang ganti kami, kadang di ruang angkat beban. Dia menyalahkannya pada sifat pelupanya. Kami menduga dia menguping kami dengan cara itu. Itu banyak menggambarkan hubungan kami dengannya."

Bagaimana akhir perjalanan Ralf Fährmann di Schalke?

Akhir perjalanan Fährmann di Schalke memang datang dengan cukup tidak terhormat. Dalam persiapan pramusim 2024 ia dipindahkan ke tim U23, pada musim gugur setelahnya berkembang perang lumpur antara klub dan pemain dan sejak awal sudah jelas, bahwa kontrak Fährmann yang habis pada 2025 tidak akan diperpanjang lagi.

"Dan begitulah, semua diambil dari saya, yang pada usia 14 tahun meninggalkan kampung halaman dan keluarga demi Schalke. Tempat parkir latihan saya - hilang. Dilarang masuk ruang ganti. Saya tidak lagi diizinkan mandi. Rasanya saya harus ganti baju di toilet Dixi, karena U23 ditempatkan di perkampungan kontainer sementara. Harus berlatih dengan pemain amatir dan pemain muda. Dan tiket saya untuk pertandingan juga diambil," kenang Fährmann, yang memainkan laga terakhir dari total 289 pertandingan kompetitifnya untuk S04 pada akhir Januari 2024 dalam kekalahan 1-4 di Kaiserslautern.

Kini mantan kiper itu tinggal di Swiss, tetapi ia tetap tak bisa lepas dari klub pujaan hatinya meski perpisahannya mengecewakan: "Sebesar apa pun saya mencoba mengabaikan Schalke, saya tidak berhasil. Saya mengikuti semua pertandingan di TV dan sangat berharap para fans mendapat kesuksesan olahraga. Meski begitu: Saya mencintai Schalke. Itulah kebenarannya," tegas Fährmann.