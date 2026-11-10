Joan Garcia tidak takut berdiri di tepi bahaya. Ia justru melihat bahwa keberanian yang menjadi andalan Barcelona dalam gaya bermainnya merupakan salah satu rahasia kesuksesan tim, meski hal itu memberikan tanggung jawab luar biasa pada penjaga gawang, terutama dengan mengandalkan lini pertahanan yang maju dan meninggalkan ruang besar di belakangnya.

Penjaga gawang Barcelona berusia 25 tahun itu membela filosofi tim, menegaskan bahwa keuntungan yang diraih dari gaya ini melebihi risikonya, dan bahwa peluang menyelamatkan gawang tetap jauh lebih besar dibandingkan kemungkinan terjadinya kesalahan.

Garcia kembali ke kamp timnas Spanyol setelah absen pada jeda internasional lalu. Ia berbicara kepada surat kabar "Mundo Deportivo" sebelum sesi latihan pagi di kota sepak bola milik Federasi Sepak Bola Spanyol, mengenang pengalamannya bersama Barcelona serta tantangan persaingan di dalam timnas.

Kiper yang menjadi salah satu bintang Barcelona dalam kemenangan terakhir mereka atas Atletico Madrid di Stadion Wanda Metropolitano itu mengatakan bahwa gaya bermain tim mengharuskannya untuk selalu dalam kondisi fokus, namun ia merasa nyaman menjalankan peran tersebut.

Ia menambahkan: "Gaya bermain kami menuntut penjaga gawang untuk fokus dan penuh kewaspadaan, agar bisa membantu tim dengan segala cara yang mungkin. Saya merasa nyaman dalam peran ini, dan saya suka membantu rekan-rekan setim dalam berbagai situasi. Memang benar bahwa hal ini mengandung risiko besar, tetapi pada akhirnya terbukti bahwa itu layak dilakukan, dan saya senang bisa berkontribusi."

Mengenai cara menghadapi risiko yang muncul akibat maju terus dari garis gawang, ia menjelaskan: "Saya tidak memikirkan momen saat ini, melainkan lebih fokus memberikan yang terbaik yang saya miliki. Memang benar bahwa beberapa hal terkadang bisa terjadi dan tidak saya inginkan, tetapi saya percaya bahwa pemikiran yang baik akan mengarahkanmu pada hasil positif dalam sebagian besar kasus; sebab kamu akan menyelamatkan jauh lebih banyak peluang dibandingkan kesalahan yang akan kamu lakukan."

Persaingan Ketat dan Target yang Tak Bisa Ditawar

Garcia menyinggung soal kembalinya ke timnas Spanyol, di tengah persaingan ketat dengan sejumlah penjaga gawang terbaik, menilai bahwa hal itu mencerminkan kualitas pembinaan di akademi sepak bola Spanyol.

Ia mengatakan: "Saya pikir ini mencerminkan kualitas pembinaan yang diberikan di akademi usia muda di Spanyol. Kini Alvaro juga bergabung bersama kami, dan ia adalah penjaga gawang hebat yang membuktikan kelayakannya. Saya sangat senang berbagi ruang ganti dengan mereka dan berlatih bersama mereka, karena hal itu membantu saya untuk terus berkembang."

Ia juga berbicara tentang suasana positif yang menyatukan para kiper timnas, menyebutkan bahwa ia tersentuh oleh ucapan Unai Simon saat pidatonya di gala Ballon d'Or, ketika ia secara khusus menyampaikan beberapa kata untuk dirinya dan David.

Ia menjelaskan: "Reaksi kami luar biasa. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal apa yang terjadi di dalam lapangan, melainkan soal orang-orang dan hubungan yang kami bangun di luar lapangan. Saya pikir hubungan kami luar biasa dan istimewa, dan saya serta David sangat bahagia, seolah-olah kami sendiri yang memenangkan penghargaan itu. Saya melihat hal itu mencerminkan banyak hal tentang kepribadian kami bertiga."

Ia menutup: "Tentu saja, tuntutan persaingan di dalam lapangan sangat tinggi, tetapi kami semua memberikan upaya maksimal, dan itu terlihat jelas selama pertandingan berlangsung."

Mengenai laga-laga mendatang timnas Spanyol, melawan Republik Ceko di Praha dan Inggris di Stadion Wembley, Garcia menegaskan bahwa targetnya adalah melanjutkan rentetan kemenangan dan mengakhiri perjalanan dengan cara terbaik yang mungkin.

Ia mengatakan: "Targetnya jelas, yaitu memenangkan pertandingan dan terus melaju di UEFA Nations League, sekaligus menjaga catatan kami tetap tanpa kekalahan. Ini adalah tantangan yang luar biasa dan menarik, dan layak bagi kami untuk memberikan segala yang kami miliki demi mewujudkannya."