Risiko atau Kejeniusan? Syarat Ketat Mourinho Mengancam Nama-Nama Besar di Real Madrid

Real Madrid memastikan kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan menghadapi Ferencvaros asal Hungaria, Sabtu, dalam pertandingan yang memperlihatkan keunggulan jelas tim Spanyol tersebut sepanjang sebagian besar waktu pertandingan.

Ini adalah ujian kedua yang sesungguhnya bagi Real Madrid pada musim 2016/27, dan telah meninggalkan kesan yang kuat, sebab lawan tengah berada dalam puncak performanya setelah tampil di babak kualifikasi Liga Europa serta dua pertandingan di liga, yang membuat ujian ini lebih sulit ketimbang laga persahabatan biasa di bulan Agustus.

Anak-anak asuh Mourinho melewati ujian ini dengan sukses, meski dengan sejumlah kesulitan di babak kedua, tetapi pada akhirnya mereka meraih hasil yang baik. Segalanya mulai tampak menjanjikan, dan masih ada dua ujian di depan mereka untuk melanjutkan persiapan: Deportivo La Coruna dan Schalke.

Kedalaman skuad Real Madrid

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, dan setelah gagalnya transfer Rodri, sorotan tertuju pada kedalaman skuad tim. Namun, Mourinho menjelaskan niatnya begitu tiba di tanah Hungaria: "Kami menginginkan skuad kecil, sekitar 20 pemain."

Pernyataan awal ini menepis segala keraguan seputar rencananya, dengan selalu menyinggung masalah para pemain yang cedera yang, sayangnya, memenuhi ruang perawatan dari pekan ke pekan.

Ini adalah masalah lain yang harus dipecahkan, dan pelatih asal Portugal itu memang telah merasakannya dengan cedera Huijsen serta cedera Asensio dan Thiago, di samping absennya Militao, Mendy, dan Rodrygo, yang juga ia sebutkan dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Terlepas dari situasi saat ini, kenyataannya pelatih asal Portugal itu mampu mengisi semua posisi. Secara keseluruhan, tim memiliki dua opsi untuk setiap posisi, dan dalam beberapa kasus tiga opsi.

Posisi penjaga gawang terjamin, dengan kehadiran Lunin sebagai pelapis. Adapun di sisi sayap, terdapat kelimpahan opsi: Cucurella, Carreras, Dumfries, Arnold, dan terkadang Mendy. Nama-nama yang cukup untuk menutupi kedua sisi dengan penuh keyakinan.

Di jantung pertahanan, terdapat satu pemain tambahan, dan ini bukan hal yang buruk. Asensio kini menjadi opsi kelima di posisi bek tengah setelah kedatangan Konate, yang sebagian menjelaskan mengapa namanya beredar sebagai kandidat yang mungkin akan pergi.

Situasi serupa juga berlaku pada poros gelandang, di mana Tchouameni, Valverde, Bernardo Silva, Camavinga, dan Thiago Pitarch saling bersaing untuk tampil.

Lima pemain hanya untuk dua posisi, sebuah persaingan sengit yang akan memaksa Mourinho mengatur rotasi para pemainnya dengan cermat.

Banyak pilihan di lini serang Real Madrid

Di lini depan, pilihan semakin melebar. Di sisi kiri, Vinicius memimpin, dengan Rodrygo yang cedera yang akan kembali ke posisi naturalnya begitu ia pulih; di sisi kanan, Diomande dan Brahim Diaz dengan kemungkinan menurunkan Endrick, bahkan Valverde jika diperlukan.

Di tengah, barangkali Bellingham dan Guler yang akan mengemban tugas ini, dan di lini serang, Mbappe menjadi sumber ancaman utama bagi lawan, ditopang oleh Espi, dan sekali lagi, oleh Endrick, jika pemain asal Brasil itu memutuskan bertahan untuk bersaing memperebutkan tempat di susunan inti.

Angka-angka menunjukkan bahwa hanya enam pemain yang memainkan peran sekunder, yang nyaris tak berarti apa-apa jika kita percaya pada ucapan Mourinho. Kekurangan dalam skuad ini memiliki sisi negatif: nama-nama gemilang yang divonis harus duduk di bangku cadangan, menanti kesempatan mereka. Inilah harga dari sebuah tim yang dirancang untuk keunggulan, bukan untuk mengisi kekosongan.

Namun, kenyataan jarang sejalan dengan rencana musim panas. Dan sebagaimana ditunjukkan sejarah terkini, cedera merupakan wabah yang tak mampu diberantas Real Madrid dari musim ke musim, dan kelemahan ini kerap memaksa klub mengambil keputusan darurat, jika bukan berpaling ke akademi muda yang selalu menunjukkan kesiapan penuh untuk memberikan segala kemampuan terbaiknya.