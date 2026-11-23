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Rio Ngumoha mencatatkan namanya dalam sejarah Liverpool lewat penampilan yang memecahkan rekor saat timnya membantai Manchester United 4-0. Namun, pemain berusia 18 tahun itu menegaskan bahwa ia harus tetap "membumi". Tampil di Anfield yang bergemuruh, winger remaja itu mencetak satu gol dan satu assist, membuat debut Mauricio Pochettino sebagai manajer baru Manchester United menjadi mimpi buruk.

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Remaja ukir sejarah Liga Primer di Anfield

Pada usia 18 tahun dan 85 hari, Rio Ngumoha memecahkan dua rekor Liga Primer milik Michael Owen yang telah lama bertahan saat Liverpool meraih kemenangan telak atas Manchester United. Ia menjadi pencetak gol termuda Liverpool dalam pertemuan kedua tim di liga, melampaui catatan Owen pada 1998, sekaligus pemain Liverpool termuda yang mencetak gol dan assist dalam satu laga kasta tertinggi sejak 26 Desember 1997.

Ngumoha mencetak gol selepas jeda lewat umpan Bradley Barcola, setelah lebih dulu memberi assist untuk Florian Wirtz pada babak pertama. Penampilan menentukan itu terjadi setelah wasit Sam Barrott mengusir bek United Leny Yoro sebelum jeda karena pelanggaran sebagai pemain bertahan terakhir terhadap Alexander Isak.

Ngumoha berjanji tetap membumi setelah penampilan 'istimewa'

Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah peluit akhir, lulusan akademi Chelsea itu tidak ingin membesar-besarkan perhatian yang kian tertuju pada penampilannya dan menekankan bahwa keberhasilan tim adalah yang utama.

"Bagi saya, laga Liverpool melawan United nyaris tak mungkin lebih besar lagi," kata pemain berusia 18 tahun itu. "Meraih tiga poin di Anfield terasa istimewa. Ini pertandingan yang sangat penting hari ini. Rekor-rekor ini sangat istimewa, tetapi yang utama adalah mencetak gol, membantu tim saya, dan meraih tiga poin. Semoga saya bisa mencetak lebih banyak gol dan assist.

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"Saya memang senang membuat orang lain antusias ketika menunjukkan kemampuan saya dan membuat semua orang bangkit dari tempat duduknya. Semoga saya bisa terus melakukannya, tidak besar kepala, dan tetap membumi."

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Iraola puji kemampuan winger bermain di kedua sisi dan dukung keputusan kartu merah

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola memuji ancaman Ngumoha dari kedua sisi sayap dan mendukung keputusan Barrott mengeluarkan kartu merah .

"Saya pikir [Rio] mendapat banyak menit bermain di kanan dan kiri," kata Iraola. "Ia mulai terbiasa menusuk ke dalam dan menuntaskan peluang, atau bergerak ke sisi luar dan mengirim umpan silang dari kedua sisi. Saat menghadapi 10 pemain, jika Anda bisa memberinya bola dalam situasi satu lawan satu, ia bisa merepotkan bek sayap mana pun."

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Mengenai kartu merah Yoro, ia menambahkan: "Saya pikir dalam situasi itu [Yoro] jelas merupakan pemain bertahan terakhir, dan itu jelas pelanggaran. Apakah Alex atau kiper yang akan lebih dulu mencapai bola? Kita tidak akan pernah tahu. Itu jelas pelanggaran, dia pemain bertahan terakhir, dan Alex berhadapan dengan kiper. Itu menguntungkan kami karena jelas kami akan bermain cukup lama melawan 10 pemain."

Ngumoha harus mengelola ekspektasi sambil mengejar lebih banyak menit bermain

Setelah membuktikan bahwa ia bisa mengancam bek sayap dari kedua sisi, Ngumoha kini menghadapi ujian untuk mengatasi sorotan dari luar yang semakin besar sembari tetap membumi.

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Dengan Iraola yang telah memberinya banyak menit bermain di kedua sisi serangan, Liverpool berharap pemain berusia 18 tahun itu terus menambah koleksi gol dan assist dalam pertandingan-pertandingan mendatang.