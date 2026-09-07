Rio Ferdinand Ungkap "Kekuatan Super" Arsenal usai Laga Besar Kontra Chelsea

Mantan bek Inggris Rio Ferdinand mengungkap "kekuatan super" yang dimiliki Arsenal, yang bisa membawa tim itu meraih gelar Liga Primer Inggris untuk kali kedua secara beruntun.

Ferdinand mengatakan dalam analisisnya atas kemenangan Arsenal 2-1 atas Chelsea dalam derbi London kemarin Minggu: "Menurut saya kalian terlihat kuat. Kalian juga sudah punya pengalaman sekarang. Bahkan pelanggaran yang dilakukan Declan Rice terhadap Morgan Rogers sekitar 10 menit sebelumnya, itu hanya menunjukkan pemahaman yang solid dalam mengelola pertandingan, dan kapan harus melakukan pelanggaran-pelanggaran besar serta memperlambat permainan."

Ia menambahkan: "Arsenal tidak butuh dominasi, tidak butuh bermain bagus di beberapa waktu, tetapi mereka selalu ada di dalam pertandingan."

Ferdinand melanjutkan: "Ini sesuatu yang saya perhatikan pada Arsenal selama tahun lalu, mereka tidak peduli dengan penguasaan atas pertandingan. Kita berada di era Pep Guardiola, di mana segalanya adalah soal sistem dan penguasaan zona, alur permainan, serta memastikan bahwa kamu menguasai penguasaan bola."

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Ia menjelaskan: "Arsenal ingin melakukan itu di beberapa waktu, tetapi mereka tidak hanya bergantung pada hal tersebut, mereka bisa menang dengan banyak cara berbeda, dan itu mungkin merupakan kekuatan super mereka."

Ia menutup: "Mereka tidak hanya punya satu cara untuk memenangkan pertandingan, mereka bisa melakukannya dengan berbagai cara, yang menurut saya menjadikan mereka tim yang sangat sulit dipersiapkan oleh lawan."

Arsenal bangkit setelah tertinggal oleh gol cepat dari Morgan Rogers, di mana tim asuhan Mikel Arteta, yang kerap dituduh terlalu konservatif, terpaksa keluar dari cangkangnya.

Arsenal membalikkan jalannya pertandingan melalui gol-gol dari sang kapten Martin Odegaard, yang tampaknya kembali ke penampilan terbaiknya, dan Kai Havertz, setelah tim itu menunjukkan keunggulan menyerang yang selama ini dituduh tidak mereka miliki.

Hanya beberapa penyelamatan gemilang dari kiper baru Chelsea Emiliano Martinez yang mencegah tim asuhan Arteta memperlebar keunggulan, dan menjelang akhir pertandingan, Arsenal mulai mengandalkan kekuatan defensif mereka untuk menuntaskan pertandingan dengan sukses dan memperpanjang awal musim baru yang sempurna.