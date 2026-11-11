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Michael Carrick berada di ambang pemecatan setelah awal musim yang buruk membuat Manchester United terpuruk di zona degradasi. Di tengah spekulasi yang kian santer mengenai penggantinya, Rio Ferdinand menyebut Mauricio Pochettino sebagai kandidat ideal untuk membangun kembali skuad yang terpuruk.

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Carrick kian dekat dengan pintu keluar

Carrick tampaknya akan dipecat menyusul awal yang buruk pada musim 2026/27. United berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer menjelang jeda internasional November, hanya satu poin di atas dasar klasemen. Petinggi Old Trafford saat ini sedang meninjau situasi pelatih.

Pergantian pelatih tampaknya tak terelakkan saat klub berupaya keras menyelamatkan kiprahnya di kompetisi domestik musim ini. Sejumlah kandidat ternama dikaitkan dengan posisi tersebut, termasuk Eddie Howe, Julian Nagelsmann, dan Antonio Conte. Namun, Pochettino belakangan muncul sebagai kandidat kuat untuk mengambil alih kendali tim.

Ferdinand sebut kandidat pelatih idealnya

Mantan bek United, Ferdinand, menilai Pochettino sebagai sosok yang tepat untuk mengambil alih. Pelatih berusia 54 tahun itu menandatangani perpanjangan kontrak sebagai pelatih tim nasional Amerika Serikat setelah Piala Dunia, tetapi kontraknya dilaporkan memuat klausul pelepasan.

Berbicara melalui kanal YouTube miliknya, Ferdinand menyatakan dukungan penuh kepada pelatih asal Argentina tersebut. Ia menyoroti kemampuan Pochettino dalam menangani pemain sebagai faktor penting bagi skuad yang sedang kesulitan dan kurang percaya diri.

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"Saya melihat Pochettino dan salah satu kelebihan terbesarnya adalah sisi manusiawi dalam cara ia melatih dan membangun kepercayaan diri para pemainnya," jelas Ferdinand. "Itu sangat penting bagi Manchester United saat ini karena terlalu banyak individu di tim kami yang sedang terpuruk."

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Membangun kembali skuad yang terpuruk membutuhkan kesabaran

Pochettino memiliki pengalaman luas di Liga Primer setelah menangani Southampton, Tottenham, dan Chelsea. Ia membawa Tottenham ke final Liga Champions, meski para pengkritik kerap menyoroti belum adanya trofi yang ia raih di Inggris. Ferdinand menepis kekhawatiran itu dan menegaskan bahwa klub harus berfokus pada target yang realistis, bukan trofi dalam waktu dekat.

"Ketika melihat daftar nama itu, saya rasa Pochettino adalah sosok yang paling menonjol karena ia memiliki lebih banyak hal yang kami cari untuk menyelamatkan dan membangun sebuah skuad," tambahnya.

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"Standar sudah turun drastis, jadi kita harus realistis tentang posisi kita saat ini. Ada proses untuk kembali ke sana. Kita perlu menstabilkan keadaan dan kembali ke Liga Champions."

Lawatan berat ke Anfield menanti

Pochettino terakhir kali membawa Amerika Serikat ke fase gugur Piala Dunia. Timnya menjadi juara grup sebelum menelan kekalahan telak 4-1 dari Belgia di babak 16 besar.

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Masih harus dilihat apakah United akan mengaktifkan klausul pelepasannya. Klub harus bergerak cepat jika ingin pelatih baru mulai bekerja bersama tim sebelum jeda internasional saat ini berakhir. Manchester United akan menghadapi ujian berat ketika Liga Primer kembali bergulir akhir bulan ini. Mereka bertandang ke Anfield untuk menghadapi rival sengitnya, Liverpool, pada 22 November.