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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Rio Ferdinand memuji penampilan Salah bersama Trabzonspor dan membuat kejutan soal Ballon d'Or

M. Salah
Trabzonspor
Trabzonspor vs Heart of Midlothian
Heart of Midlothian
Conference League
R. Ferdinand
Mesir
Turki
Skotlandia
Inggris

Petualangan di Liga Turki Jadi Peluang untuk Meraih Lebih Banyak Gelar

Bintang internasional asal Mesir, Mohamed Salah, pemain Trabzonspor, masih terus mencuri perhatian di benua Eropa, dan kali ini melalui pernyataan berbobot yang dilontarkan salah satu bek terkeras Inggris sekaligus legenda Manchester United.

Pernyataan Rio Ferdinand, kapten bersejarah Manchester United dan timnas Inggris, mengenai perjalanan baru Salah di Turki, memicu perhatian luas di kalangan sepak bola, setelah ia lebih menyoroti sisi suporter dan emosional ketimbang angka dan statistik.

Ferdinand menegaskan, dalam pernyataan yang dikutip situs "61saat" asal Turki, bahwa yang membuat Mohamed Salah istimewa dalam pengalamannya saat ini bersama Trabzonspor bukan hanya apa yang ia tampilkan di atas lapangan, melainkan hubungan luar biasa yang ia bangun dengan cepat secara rekor bersama suporter klub tersebut.

Mantan bintang Manchester United itu menambahkan: "Yang membuat Salah istimewa bukanlah angka yang ia raih bersama tim barunya, melainkan kecintaan besar yang diberikan suporter Trabzonspor kepadanya. Seluruh kota menyerukan namanya, persis seperti yang terjadi di Liverpool."

Pernyataan yang merangkum kondisi pemujaan suporter yang dibawa bintang Mesir itu dari Anfield ke Laut Hitam, menegaskan bahwa pesona Salah melampaui batas-batas lapangan Inggris.

Apakah ia layak meraih Ballon d'Or?

Ferdinand tak melewatkan kesempatan untuk berbicara tentang era bersejarah Salah bersama Liverpool, saat ia menempatkannya pada posisi yang hanya bisa dicapai oleh para legenda.

Ferdinand berkata, dalam pernyataannya: "Ia adalah salah satu pemain terbaik Liverpool sepanjang sejarah, dan ia layak meraih penghargaan Ballon d'Or pada suatu fase dalam perjalanannya bersama Liverpool. Salah adalah pemain istimewa, bakatnya, statistiknya, dan sejarahnya berbicara dengan sendirinya."

Sebuah kesaksian bersejarah dari seorang bek yang pernah menghadapi para penyerang besar dunia, yang hadir untuk mengapresiasi perjalanan gemilang sang Firaun Mesir di Premier League, yang oleh banyak orang dianggap belum dimahkotai penghargaan individu yang setara dengan kebesarannya.

Petualangan baru dan gelar yang dinanti

Mengenai masa depan Salah bersama tim Turki itu, Ferdinand tampak sangat optimistis, dengan menganggap kepindahan ke Trabzonspor bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak kejayaan baru.

Bintang Inggris itu menambahkan: "Petualangan barunya adalah kesempatan untuk menambah lebih banyak kesuksesan dan gelar ke perjalanannya yang luar biasa."

Dengan kata-kata ini, Ferdinand menempatkan pengalaman Salah di Turki dalam kerangka yang tepat, bukan sebagai langkah mundur, melainkan sebagai petualangan baru yang mampu memperkaya warisan seorang pemain yang telah menjadikan hal mustahil menjadi mungkin, baik di Liverpool maupun di Trabzon.


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