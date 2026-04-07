Rio Ferdinand memuji pemain timnas Belanda: 'Wah! Pemain hebat sekali, dia memang pemain yang sesungguhnya'

Rio Ferdinand memuji Kees Smit. Legenda Manchester United ini sangat terkesan dengan gelandang AZ berusia 20 tahun tersebut dan berpendapat bahwa The Red Devils harus merekrutnya dengan segala cara.

Smit baru saja melakukan debutnya untuk tim nasional Belanda bulan lalu dan tampaknya sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya sebagai pemain AZ. Setelah kemenangan 0-4 atas Sparta Praha di Conference League, ia mengatakan di depan kamera Ziggo Sport bahwa ia mempertimbangkan untuk hengkang dari AZ.

"Pada dasarnya saya ingin banyak bermain, itu penting bagi saya. Saya bisa tetap di AZ, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi," ujarnya. Kemungkinan Smit pindah ke klub (teratas) Eropa cukup besar. Jika tergantung pada Ferdinand, langkah selanjutnya sang pemain muda adalah Manchester United.

"Kees Smit benar-benar pemain yang hebat, saya katakan pada Anda," kata mantan pemain profesional itu di podcastnya, Rio Ferdinand Presents. "Dia adalah tipe pemain yang membuatmu berpikir: aku akan membelinya sekarang juga, meskipun mungkin dia belum siap langsung untuk tim utama. Aku berharap dia bisa menembus tim utama dan membuat dunia terkesima. Dan jika kita harus menunggu enam bulan atau setahun, itu tidak masalah bagiku, karena kita sama sekali tidak boleh membiarkannya pindah ke klub lain."

"Kees Smit benar-benar pemain top, percayalah. Anak itu... aku sudah melihatnya bermain beberapa kali dan itu sudah cukup bagiku. Aku sudah melihat videonya dan... wow! Aku juga sudah berbicara dengan beberapa orang di Belanda, teman-temanku... Dia benar-benar punya bakat," kata Ferdinand.

Smit akan bermain bersama AZ pada Kamis ini di perempat final Conference League melawan Shakhtar Donetsk. Di Eredivisie, tim asal Alkmaar ini saat ini menempati posisi keenam, tiga poin di belakang Ajax.

Menurut kabar yang beredar, AZ meminta 60 juta euro untuk Smit, sesuatu yang juga tidak luput dari perhatian sang pemain itu sendiri. "Saya mengerti bahwa semua orang membicarakannya. Jumlah yang saya dengar sungguh tidak masuk akal. Saya paham bahwa orang-orang tidak setuju atau menganggapnya sebagai uang yang sangat banyak. Saya sendiri juga berpikir demikian."