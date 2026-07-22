Rintangan terakhir sebelum pengumuman resmi.. Detail di balik pergerakan Barcelona dalam transfer Cancelo

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap perkembangan baru terkait masa depan pemain Portugal Joao Cancelo, pemain Al Hilal Arab Saudi, yang bermain dengan status pinjaman bersama Barcelona pada musim lalu.

Joao Cancelo bersama timnas Portugal tersingkir di tangan Spanyol dari babak 16 besar Piala Dunia, sepekan setelah berakhirnya kontrak peminjamannya dengan klub Barcelona.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Cancelo (32 tahun) berangkat untuk menghabiskan masa liburannya, dan masih menghabiskannya di Pulau Sardinia Italia sembari menunggu Al Hilal Arab Saudi, yang terikat kontrak dengannya hingga tahun 2027, dan Barcelona merampungkan kesepakatan transfer permanennya.

Bek Portugal itu benar-benar tenang, karena semua yang ia inginkan adalah bermain untuk Barcelona.

Poin-poin kontraknya dengan Blaugrana telah disepakati, dan hanya tersisa beberapa detail terkait pajak sebelum pengumuman resmi bergabungnya dia.

Di Barcelona, mereka tidak memperkirakan seluruh pengaturan akan rampung sebelum kamp latihan tim utama di "St. George's Park" di Inggris, sebelum akhir bulan ini, sehingga besar kemungkinan Cancelo akan memulai latihan pramusim bersama Al Hilal di bawah kepemimpinan Simone Inzaghi.

Masih ada cukup banyak waktu, mengingat laga pembuka Barcelona di liga berlangsung pada hari Minggu 23 Agustus di markas Elche.

Saat ini, Flick memiliki Alejandro Balde dari tim utama dan Jofre Torrents dari tim cadangan yang tersedia untuk mengisi posisi bek kiri, ditambah Gerard Martin, bek kiri yang telah membuktikan dirinya sebagai bek tengah.

Pada hari Selasa, bek kiri Jordi Pesquer (17 tahun) bergabung dengan mereka dalam latihan, sementara Balde mengikuti program latihan terpisah.