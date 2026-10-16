Setelah putusan historis yang mengguncang fondasi sepak bola Inggris dengan menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran aturan finansial antara musim 2009-2010 dan 2017-2018, melalui pembuatan "kontrak fiktif" untuk menggelembungkan nilai kesepakatan sponsor dengan angka fantastis mencapai 830 juta pound sterling, klub berjuluk The Citizens itu kini menghadapi tugas yang disebut para pengacara terkemuka di Inggris sebagai "mustahil".

Meski City menegaskan "ketidakbersalahannya atas tuduhan-tuduhan tersebut" dan mengaku memiliki "bukti kuat" bahwa putusan itu "mengandung kesalahan mendasar yang nyata, baik secara hukum, prinsip, maupun fakta", para pakar hukum memastikan bahwa jalur banding dipenuhi rintangan.

Banding bukan pelampung penyelamat yang mudah

Dalam analisis hukum yang mengejutkan untuk jaringan "BBC Sport", James Severn, anggota London Solicitors Litigation Association (LSLA) dan partner di firma Penningtons Manches Cooper, menyatakan bahwa banding "bukan sekadar kesempatan untuk membentuk panel baru guna membatalkan putusan".

Severn menjelaskan kaidah hukum yang ketat: "Manchester City harus menunjukkan adanya kesalahan mendasar dalam hukum, prinsip, atau fakta, atau ketidakadilan prosedural yang serius, yang secara substansial mempengaruhi keputusan komisi. Panel banding memiliki kewenangan luas untuk menerima atau menolak banding, atau mengubah keputusan, tetapi klub harus membuktikan bahwa bukti-bukti yang tersedia telah salah ditafsirkan."

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Kartu pemerintah Abu Dhabi: pedang bermata dua

Pembelaan City dalam banding berpusat pada satu poin mendasar, yaitu bahwa pembayaran dilakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham di perusahaan-perusahaan sponsor, sehingga nilai sponsor tersebut sah dan bukan ditambahkan oleh pihak pemilik klub.

Namun argumen ini berbenturan dengan rintangan besar, yakni Etihad Airways, salah satu sponsor utama klub dan inti dari kasus ini, yang sebelumnya menyatakan dalam dokumen pengadilan dalam sebuah penyelidikan Amerika di New York pada 2015 bahwa pemerintah Abu Dhabi tidak membayar untuk sponsornya terhadap klub.

City bersikeras bahwa hal itu tidak mencakup konteks lengkap kasus ini, dan bahwa dokumen-dokumen pemerintah sepenuhnya mendukung posisi mereka. Di sini Severn berkomentar: "Rekening bank, catatan pemerintah, dan dokumen pembayaran sezaman bisa menjadi bukti kuat jika membuktikan adanya jejak audit yang jelas yang menunjukkan bahwa dana berasal dari pemerintah Abu Dhabi dan bukan dari pemilik klub. Namun, jika bukti-bukti ini sudah tersedia bagi komisi, yang meski demikian menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut fiktif, maka klub akan sangat sulit membuktikan bahwa kesimpulan itu salah secara mendasar."

Pernyataan Etihad Airways: tidak cukup

Situasi menjadi semakin rumit setelah Etihad Airways mengeluarkan pernyataan sebelum banding City dipastikan, yang menyebut bahwa mereka tidak pernah diberi "kesempatan oleh Liga Primer Inggris untuk mewakili diri mereka sendiri, atau untuk menyampaikan informasi yang relevan".

Severn menanggapi hal itu dengan tegas: "Keluhan Etihad Airways, dengan sendirinya, tidak membuktikan adanya cacat prosedural. Etihad Airways bukanlah pihak tergugat, dan tidak mungkin memiliki hak independen untuk ikut serta, dan sangat mungkin bukti semacam itu tersedia bagi salah satu pihak untuk diperoleh dan diajukan."

Strategi "kekacauan dan kebisingan"

Bagian mendasar dari pembelaan City adalah menggugat ketergantungan berlebihan komisi pada surel-surel yang dibocorkan dari "Football Leaks".

Severn mengatakan: "Jika City mampu membuktikan bahwa komisi salah memahami surel-surel itu secara mendasar, atau tidak menempatkannya dalam konteks yang benar, hal itu bisa dikategorikan sebagai kesalahan mendasar atas fakta. Namun kesulitan City terletak pada kenyataan bahwa komisi telah mendengarkan bukti yang luas dari para saksi dan dokumen, dan meski begitu tetap mencapai kesimpulan serius mengenai pengaturan palsu dan pendanaan terselubung."

Di sisi lain, Kieran Maguire, dosen keuangan sepak bola di Universitas Liverpool, bersikap lebih keras, dengan mengatakan bahwa komisi menemukan "dokumen-dokumen dipalsukan agar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan", dan komisi pasti menyimpulkan bahwa "bukti serta kredibilitas para saksi yang diajukan City lemah".

Meski Maguire meyakini masih ada celah sempit untuk selamat, jalan itu hanya lewat pendekatan yang ia sebut "kacau dan bising", yaitu mencoba mempertanyakan segala hal terkait prosedur komisi itu sendiri, alih-alih berfokus pada bukti, termasuk bahwa para anggotanya dipilih oleh klub-klub Liga Primer Inggris dan bukan oleh City.

Severn, yang menegaskan bahwa para mantan hakim senior di komisi tersebut "menghabiskan karier mereka menafsirkan fakta-fakta yang kompleks", menutup dengan mengatakan bahwa "mustahil menilai peluang City menang dalam banding secara meyakinkan, tetapi urusannya tidak akan mudah".

Meski regulasi Premier League menyatakan bahwa banding harus ditinjau dalam waktu 12 pekan, yakni menjelang malam Natal, Severn memperingatkan bahwa "mengingat besarnya skala dan kerumitan proses ini, hasil akhirnya mungkin tidak akan diketahui untuk beberapa waktu".



