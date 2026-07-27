Ring gulat memanggilnya: Haaland menjadi kandidat untuk bertarung di WWE

Publik Amerika jatuh cinta kepada Erling Haaland selama Piala Dunia, dan mungkin para bintang federasi gulat bebas WWE juga melakukan hal yang sama.

Cody Rhodes, yang akan menantang CM Punk untuk gelar WWE di SummerSlam akhir pekan ini, tampil dalam program The Tonight Show yang dibawakan oleh Jimmy Fallon, di mana ia ditanya tentang masuknya sejumlah selebritas ke atas ring WWE.

Di antara nama-nama tersebut ada Tom Holland, Travis Kelce, Jason Momoa, dan bintang Manchester City, Erling Haaland.

Rhodes mengatakan menurut surat kabar "The Sun": "Haaland adalah atlet hebat, dan dengan rambut itu, kami bisa berperan sebagai sepupu, karena di dunia gulat kami semua adalah kerabat, jadi ia bisa menjadi sepupuku".

Tentu saja, Rhodes juga memiliki rambut pirang seperti Haaland, meski rambutnya jauh lebih pendek dan diwarnai.

Haaland berhasil memikat hati para penggemar di Amerika Serikat selama perjalanan Norwegia menuju perempat final musim panas ini, dan sebagai hasilnya ia meraih lebih dari 32 juta pengikut di media sosial.

Dengan tinggi 6 kaki 5 inci, pemuda berusia 26 tahun ini tidak akan tampak asing di atas ring gulat bebas WWE. Tinggi ini sama dengan tinggi The Rock.

Namun tidak ada peluang sama sekali bagi mesin gol asal Norwegia ini untuk menukar kotak penalti dengan ring. Ia masih memiliki banyak tahun di lapangan hijau, dan masih bisa mencetak lebih banyak gol.

Akan tetapi WWE memiliki sejarah panjang dengan keterlibatan para selebritas dalam laga-laga. Jadi, akankah Haaland bergabung dengan mereka suatu hari nanti?