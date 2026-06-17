Michael Olise terus memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di dunia sepak bola Eropa, setelah dalam waktu singkat berhasil menjadi pemain kunci dalam proyek Bayern Munich, serta mulai menunjukkan pengaruhnya bersama tim nasional Prancis di kancah internasional.

Laporan media menyebutkan bahwa Bayern Munich bersiap untuk mengambil langkah guna mengamankan masa depan pemain sayap asal Prancis tersebut dengan kontrak baru berjangka panjang, mengingat penampilan gemilang yang ia tunjukkan sejak bergabung dengan klub Jerman tersebut, serta minat yang ditunjukkan oleh sejumlah klub besar Eropa.

Menurut jurnalis Nicolo Schira, Bayern berencana memperpanjang kontrak Oliès hingga tahun 2031, dengan negosiasi akan diselesaikan setelah berakhirnya Piala Dunia 2026.

Sera menambahkan melalui platform X bahwa klub Bavaria tersebut berencana memberikan kenaikan gaji yang signifikan kepada pemain berusia 24 tahun itu sebagai penghargaan atas kontribusinya selama musim lalu, yang berpotensi menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi kedua di tim, di bawah penyerang Inggris Harry Kane.

Langkah Bayern ini dilakukan di tengah kabar bahwa nama Olièsie dikaitkan dengan minat klub-klub Eropa ternama, termasuk Real Madrid dan Paris Saint-Germain, yang mendorong manajemen klub Jerman tersebut untuk mempercepat langkahnya guna mempertahankan salah satu pemain serang terpentingnya. Kontrak Oliise saat ini berlaku hingga tahun 2029, namun manajemen Bayern tampaknya ingin segera menyelesaikan masalah masa depannya, sebagai bagian dari rencana mereka untuk mempertahankan inti tim selama beberapa tahun ke depan.

Penampilan gemilang pemain Prancis ini tidak hanya terbatas di level klub, karena ia terus menunjukkan performa yang kuat bersama timnas negaranya di Piala Dunia yang saat ini berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Olisse berkontribusi pada kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal pada laga pembuka fase grup, Selasa lalu, setelah memberikan umpan kunci yang diselesaikan Mbappé menjadi gol pertama, sehingga memecah pertahanan rapat Senegal, dan membuka jalan menuju kemenangan. Hal ini menegaskan bahwa Olièsy tetap mempertahankan performa menonjol yang ia tunjukkan sepanjang musim lalu bersama Bayern München.

Winger Prancis ini menjadi salah satu pemain yang paling diuntungkan dari musim lalu, seiring dengan perkembangan perannya di dalam tim Jerman tersebut dan kemampuannya untuk membawa pengaruhnya ke tim nasional, yang memperkuat keyakinan Bayern akan pentingnya mengikatnya dengan kontrak baru sebelum persaingan untuk mendapatkan jasanya semakin ketat.