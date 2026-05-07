Rincian terbaru mengenai perkelahian antara Federico Valverde dan Aurélien Tchouaméni: 'Dia sempat pingsan sebentar'

Semakin banyak detail yang terungkap mengenai perselisihan antara Federico Valverde dan Aurélien Tchouaméni di Real Madrid. MARCA sebelumnya melaporkan pada Kamis bahwa Valverde harus dilarikan ke rumah sakit akibat insiden tersebut. RMC Sport kini melaporkan bahwa pemain asal Uruguay itu bahkan sempat pingsan.

Situasi di Real Madrid sangat tidak stabil, dan tampaknya musim ini akan berakhir tanpa gelar. Pada hari Rabu, telah diketahui bahwa Valverde dan Tchouaméni terlibat pertengkaran, baik selama maupun setelah latihan. Hal itu diduga terjadi setelah Tchouaméni secara tidak sengaja menyenggol rekan setimnya dan Valverde ingin membalas dendam.

Pada hari Kamis, situasi semakin memburuk. Media Spanyol melaporkan bahwa Valverde menolak menjabat tangan Tchouaméni. Tak lama kemudian, ia membuat gelandang asal Prancis itu tersandung.

Pelatih Álvaro Arbeloa mencoba menenangkan situasi, tetapi tidak berhasil. Valverde dan Tchouaméni terus saling melontarkan hinaan dan setelah latihan, perkelahian pun pecah di ruang ganti antara keduanya.

Anggota tim berusaha menengahi, tetapi tidak dapat mencegah Valverde harus dilarikan ke rumah sakit. RMC Sport menulis: "Menurut informasi kami, Valverde terjatuh, mengalami luka di kepala, dan kehilangan kesadaran selama beberapa detik."

Saat ini, Valverde telah diperiksa dan kembali ke rumah. Baik klub maupun para pemain belum memberikan tanggapan. Namun, diperkirakan kedua pemain tersebut akan dikenakan sanksi disiplin.

Akhir pekan ini, musim Real Madrid bisa berakhir dengan sangat menyakitkan. Los Blancos akan bertandang ke Camp Nou, di mana FC Barcelona berpotensi dinobatkan sebagai juara melawan rival abadinya.