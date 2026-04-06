Rincian pertemuan Inzagi dengan para pemain Al-Hilal pasca kekalahan mengejutkan dari Al-Taawoun

Pelatih tim utama sepak bola Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, mengadakan rapat darurat dengan para pemainnya pada Senin malam untuk membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pertandingan terakhir melawan Al-Taawoun, yang berakhir imbang 2-2, demikian dikonfirmasi oleh sumber-sumber surat kabar "Al-Riyadiah".

Al-Hilal kehilangan dua poin lagi dalam perebutan gelar juara, di mana mereka kini mengoleksi 65 poin di posisi kedua, sejajar dengan Al-Ahli sebagai runner-up, di belakang Al-Nassr yang memimpin klasemen, dengan selisih 5 poin.

Sumber yang sama mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya staf teknis untuk mengatasi kelemahan yang muncul dalam pertandingan, terutama kurangnya konsentrasi pada beberapa periode pertandingan, yang berdampak pada performa tim secara keseluruhan.

Pertemuan tersebut juga menyoroti pemborosan sejumlah peluang emas yang terbuang oleh Al-Hilal selama menghadapi Al-Taawoun, yang dianggap pelatih asal Italia itu sebagai hal yang tidak dapat diterima, terutama dalam pertandingan penentuan yang menuntut pemanfaatan setiap peluang demi kepentingan tim.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inzaghi fokus pada sesi tersebut untuk memperbaiki kesalahan individu dan kolektif, menekankan pentingnya meningkatkan konsentrasi dan disiplin taktis sebelum melanjutkan latihan harian dan mempersiapkan diri untuk pertandingan mendatang di Liga Roshen Saudi.

Pelatih asal Italia ini bertujuan agar sesi korektif ini dapat mengembalikan tim ke jalur yang benar, serta memotivasi para pemain untuk menampilkan performa yang lebih baik, terutama setelah tersandung di hadapan Al-Taawoun, guna memastikan kesalahan serupa tidak terulang dalam pertandingan-pertandingan krusial di kompetisi liga.