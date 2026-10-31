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Harry Kane resmi mengakhiri penantian panjang Inggris untuk memiliki pemenang Ballon d’Or. Namun, rincian lengkap hasil pemungutan suara menunjukkan betapa tipisnya selisih yang membuat penyerang Bayern Munich itu nyaris gagal meraihnya. Mantan andalan Tottenham tersebut merebut penghargaan bergengsi itu di London setelah mengungguli pesaing terdekatnya, bintang Real Madrid Kylian Mbappe, dalam persaingan sengit hingga akhir.

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Kemenangan bersejarah dengan selisih tipis

Kane meraih Ballon d'Or dengan keunggulan sangat tipis, hanya 28 poin. Penyerang Bayern Munich itu memenangkan penghargaan bergengsi tersebut untuk pertama kalinya pada Senin, sekaligus menjadi pemain pria Inggris pertama yang meraihnya sejak Michael Owen pada 2001. Upacara meriah itu berlangsung di London, kota asal Kane, dan menjadi penutup tahun yang luar biasa bagi kapten timnas Inggris tersebut.

Perolehan suara akhir menunjukkan persaingan ketat antara tiga kandidat. Kane mengumpulkan 1.055 poin dan unggul tipis atas Mbappe, yang menempati posisi kedua dengan 1.027 poin. Bintang Barcelona Lamine Yamal berada di urutan ketiga dengan 881 poin, tertinggal cukup jauh meski berhasil menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol.

Persaingan sengit hingga akhir

Proses pemungutan suara diwarnai perubahan dramatis di balik layar. Editor France Football Vincent Garcia mengonfirmasi bahwa posisi teratas terus berganti menjelang batas akhir pemungutan suara.

“Saya memantau hasilnya secara langsung sepanjang bulan pemungutan suara,” ungkap Garcia. “Kylian Mbappe memimpin persaingan untuk waktu yang lama, tetapi Harry Kane kembali menjadi penantang, dan pada akhirnya, hasilnya ditentukan oleh selisih poin yang sangat, sangat kecil.”

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Setelah kemenangan bersejarah itu, Kane mengakui ketatnya persaingan yang ia hadapi. “Terima kasih kepada semua yang memilih saya. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya menentukan pilihan tahun ini,” katanya dalam pidato penerimaannya. “Selamat kepada semua pemenang dan semua nomine malam ini. Ini menunjukkan secara mengesankan apa yang benar-benar bisa dicapai melalui tekad dan kerja keras. Selamat untuk kalian.”

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Tahun dengan hasil yang bertolak belakang

Posisi kedua menjadi pencapaian tertinggi Mbappe dalam pemeringkatan Ballon d'Or, melampaui peringkat ketiganya pada 2018. Penyerang Real Madrid itu mendominasi daftar pencetak gol di La Liga, Liga Champions, dan Piala Dunia, tetapi masih belum meraih Bola Emas. Kegagalannya meraih trofi besar bersama klub musim lalu kemungkinan menjadi faktor penentu dalam pemungutan suara akhir.

Sebaliknya, kepindahan Kane ke Jerman terbukti sangat sukses. Penyerang itu membawa Bayern Munich meraih dua gelar domestik, yakni liga dan piala, sekaligus mengukuhkan dominasi klub tersebut di Bundesliga. Kane juga meraih kemenangan penting saat berhadapan langsung dengan Mbappe di panggung terbesar, terutama ketika Bayern Munich mengalahkan Real Madrid untuk mencapai semi-final Liga Champions dan ketika ia membantu Inggris mengatasi Prancis dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia.

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Rincian lengkap hasil pemungutan suara Ballon d'Or 2026

Berikut peringkat 10 besar resmi dan perolehan poin Ballon d'Or 2026:

Harry Kane: 1.055 poin Kylian Mbappe: 1.027 poin Lamine Yamal: 881 poin Rodri: 726 poin Lionel Messi: 612 poin Khvicha Kvaratskhelia: 541 poin Ousmane Dembele: 418 poin Erling Haaland: 378 poin Michael Olise: 296 poin Fabian Ruiz: 201 poin

Fokus kembali ke klub

Setelah penghargaan individu dipastikan, Kane dan Mbappe kini akan kembali fokus pada kiprah klub masing-masing. Kane akan berupaya mempertahankan performa impresif Bayern Munich di kompetisi domestik sembari memimpin upaya klub tersebut meraih kejayaan di Eropa.

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Sementara itu, Mbappe menghadapi tantangan untuk membawa Real Madrid kembali ke puncak sepakbola Spanyol dan Eropa. Pemain asal Prancis itu tentu akan menjadikan kekalahan tipis dalam perebutan Ballon d'Or ini sebagai motivasi untuk tampil lebih tajam lagi pada musim mendatang di Bernabeu.