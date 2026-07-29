Dalam langkah mengejutkan beberapa hari jelang dimulainya musim baru, klub Chelsea bersiap meledakkan kejutan besar di bursa transfer musim panas dengan mengembalikan salah satu legenda paling menonjol Premier League ke panggung utama.

Menurut yang diungkap jurnalis Italia ternama Fabrizio Romano, yang mengkhususkan diri dalam berita transfer pemain dan pelatih di Eropa, klub Chelsea telah mencapai kesepakatan penuh dengan bintang Inggris Jordan Henderson, mantan kapten Liverpool, untuk bergabung ke skuad tim pada periode transfer saat ini.

Romano menjelaskan, melalui akun resminya di situs "X", bahwa Henderson telah menyetujui penandatanganan kontrak yang berdurasi dua tahun dengan Chelsea, di mana ia diperkirakan akan resmi meneken kontrak yang berlaku hingga Juni 2028 pekan ini, dalam transfer gratis setelah berakhirnya petualangan terakhirnya.

Henderson sendiri baru saja meninggalkan klub Brentford, sehingga menjadi pemain bebas, sebelum Chelsea bergerak cepat untuk merampungkan kesepakatan dan memanfaatkan pengalaman besarnya di lini tengah.

Bergabungnya Henderson diperkirakan menjadi tambahan yang kuat bagi ruang ganti Chelsea, berkat kepribadian kepemimpinannya dan pengalaman panjangnya di Liga Primer Inggris serta Liga Champions Eropa, di mana ia membawa Liverpool meraih gelar Premier League dan Liga Champions pada tahun-tahun keemasannya.