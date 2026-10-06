Jeda internasional kali ini berfokus pada ajang UEFA Nations League dan menyaksikan berlangsungnya 4 pertandekan, di mana laga-laga tersebut turut memperjelas klasemen tim serta berbagai jalur menuju perempat final turnamen, yang merupakan langkah krusial sebelum memastikan kelolosan ke babak empat besar.

Perlu dicatat bahwa di League A, dua tim teratas dari masing-masing grup lolos ke perempat final, sementara untuk tim-tim yang tersisa, dua tim terburuk peringkat ketiga dan dua tim terbaik peringkat keempat akan menjalani laga play-off untuk menghindari degradasi, sedangkan dua tim terburuk peringkat keempat otomatis terdegradasi ke divisi yang lebih rendah, sebagaimana diberitakan surat kabar Spanyol "AS".

Hingga saat ini, hanya timnas Portugal dan Spanyol yang lolos ke perempat final setelah keduanya meraih nilai sempurna (12 poin).

Dua laga terakhir turnamen akan berlangsung pada periode 12 hingga 17 November, dan setelah fase grup berakhir, akan digelar undian perempat final (25 hingga 30 Maret 2027), sementara laga babak semifinal akan berlangsung pada periode 9 hingga 13 Juni 2027.

Grup Pertama

Timnas Prancis berada di puncak dengan 10 poin, unggul 3 poin atas timnas Italia yang menempati peringkat kedua, sementara timnas Belgia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin, sedangkan Turki sudah tersingkir dari persaingan dan tak akan mampu menempati peringkat ketiga kecuali dengan keajaiban.

Grup Kedua

Timnas Belanda dan Yunani sama-sama di puncak dengan 8 poin masing-masing di grup yang paling ketat dalam turnamen ini, dan Jerman, dengan 5 poin, masih memiliki peluang untuk lolos di peringkat pertama, sementara Serbia, yang belum mengoleksi satu poin pun, berjuang untuk menghindari degradasi.

Grup Ketiga

Setelah catatan sempurna dengan empat kemenangan beruntun selama jeda internasional, Spanyol memimpin Grup Ketiga tanpa tersaingi dan telah memastikan kelolosannya ke perempat final, sedangkan Inggris menjadi satu-satunya timnas yang mengancam posisi puncak La Roja, di mana mereka berada di peringkat kedua dengan 9 poin, dan Kroasia saat ini menempati peringkat ketiga tanpa peluang realistis untuk mencapai perempat final, sementara Republik Ceko, yang belum mengoleksi satu poin pun, masih memiliki peluang untuk menghindari degradasi.

Grup Keempat

Timnas Portugal telah memastikan tempatnya di perempat final seiring raihan nilai sempurna (12 poin), namun belum memastikan posisi puncak lantaran timnas Denmark berada di peringkat kedua dengan 6 poin, sedangkan timnas Wales dan Norwegia akan memainkan dua laga untuk menentukan nasib mereka: mencapai perempat final, lolos ke play-off, atau menghadapi degradasi.



