Feyenoord akan menjadi pemilik De Kuip, demikian dilaporkan Rijnmond pada Kamis malam. Dalam rapat anggota yang diselenggarakan secara mendadak, para anggota menyetujui perubahan anggaran dasar yang memungkinkan Feyenoord menguasai mayoritas saham.

Selama lebih dari empat puluh tahun, klub asal Rotterdam ini sering dikritik karena tidak memiliki stadion tersebut. Oleh karena itu, Feyenoord telah lama berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, dan kini langkah bersejarah itu akhirnya terwujud.

Prosesnya tidak mudah, tetapi tahun lalu ada kemajuan dalam hal ini. “Awalnya para pemegang saham tidak setuju dengan proposal yang diajukan, tetapi setelah berbulan-bulan bernegosiasi, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan,” tulis Rijnmond.

Para pemegang saham De Kuip berkumpul di stadion pada Kamis malam untuk memberikan suara mengenai penggabungan tersebut. Awalnya mereka kritis terhadap rencana tersebut, tetapi setelah negosiasi, mereka akhirnya menyetujuinya.

“Di antara hal-hal yang dibahas adalah jaminan tempat duduk bagi pemegang saham dan jangka waktu ketersediaannya. Juga telah dinegosiasikan mengenai penentuan nilai saham, untuk mengantisipasi jika ada yang ingin menjual sahamnya akibat keputusan ini,” kata Rijnmond.

Kerja sama antara Feyenoord dan De Kuip diwujudkan melalui penerbitan 80.635 saham baru oleh Stadion Feijenoord. Saham-saham ini dibeli oleh Feyenoord dengan nilai hampir 3,7 juta euro. Hasil penjualan ini dapat langsung digunakan untuk pemeliharaan yang diperlukan di stadion. Dengan demikian, lisensi sepak bola profesional di De Kuip tidak lagi terancam.

Feyenoord telah sepakat untuk mengalokasikan antara tiga hingga lima juta euro setiap tahun selama sepuluh tahun ke depan untuk pemeliharaan dan investasi yang diperlukan. Ini di luar sewa tahunan sebesar sekitar lima juta euro. Selama periode sepuluh tahun, hal ini berarti, selain sewa, total investasi sebesar 41,5 juta euro di stadion. Selain itu, dalam tiga tahun ke depan, Feyenoord dilarang menjual saham stadion kepada pihak lain.