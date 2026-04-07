Semua mata tertuju ke Stadion Santiago Bernabéu pada Selasa malam ini, saat Real Madrid menjamu rival abadinya, Bayern München, dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Pertandingan ini, setelah laga melawan Manchester City, dianggap sebagai ujian terberat di kancah Eropa tahun ini, di mana Los Blancos akan menghadapi salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi bergengsi tersebut.

Tim asuhan pelatih Alvaro Arbeloa berupaya memanfaatkan keunggulan kandang dan dukungan penonton untuk meraih hasil positif yang akan mengantarkan mereka ke semifinal sebelum leg kedua, namun peringatan datang dari jantung Jerman, tepatnya dari Albert Riera, pelatih Eintracht Frankfurt.

Riera termasuk yang paling paham dengan taktik Bayern musim ini, setelah menghadapi mereka di Bundesliga dan menyajikan pertandingan sengit yang berakhir dengan kekalahannya dengan skor 3-2. Dalam wawancara dengan program "El Partidazo de la Cope", pelatih asal Spanyol itu mengungkap agresivitas gaya bermain Bayern dengan mengatakan: "Mereka menekan Anda sejak sesi pemanasan. Anda akan menemukan Upamecano, bek tengah, menempel di leher Anda di dalam kotak penalti. Mereka adalah tim yang menekan di setiap sudut lapangan, dan tidak ragu untuk mengandalkan penjagaan (man-to-man); mereka memiliki kepercayaan diri yang luar biasa terhadap kekuatan fisik dan agresivitas mereka."

Meskipun Bayern kuat, Riera berpendapat bahwa serangan agresif ini bisa menjadi pedang bermata dua: "Faktanya, Real Madrid merasa sangat nyaman saat berlari di ruang kosong dan menguasai bola, dan saya pikir inilah keunggulan yang dimiliki tim Arbeloa, karena Bayern tidak tahu cara bermain dengan cara lain. Gaya ini sangat cocok untuk Madrid; jika mereka menghadapi tim yang mengandalkan pertahanan yang rapat, situasinya akan lebih buruk, tetapi serangan Bayern justru menguntungkan Los Blancos."







