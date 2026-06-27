Ricky van Wolfswinkel (37) akan terus bermain sepak bola dan menandatangani kontrak dengan klub Belanda

Ricky van Wolfswinkel akan mengakhiri kariernya di VV Woudenberg, klub tempat ia memulai kariernya sejak kecil, demikian diumumkan oleh klub amatir tersebut melalui saluran resminya.

Kabar kepindahan Van Wolfswinkel ke Woudenberg sudah beredar sejak beberapa waktu lalu, namun kini akhirnya resmi. Penyerang tersebut menjelaskan alasannya dalam sebuah video yang menarik.

“Orang-orang di desa ini selalu mengikuti dan mendukung saya selama karier profesional saya. Dengan cara ini, saya merasa bisa membalas kebaikan mereka.”

“Saya merasa bugar. Semoga saya bisa memberikan kontribusi lebih. Di FC Twente musim lalu, saya juga sudah memiliki peran yang sedikit lebih sebagai pembimbing. Begitulah yang saya bayangkan di sini,” lanjutnya.

Penyerang berusia 37 tahun ini pernah membela klub-klub seperti Vitesse, FC Utrecht, Norwich City, FC Basel, dan Sporting Portugal sepanjang kariernya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia terikat kontrak dengan FC Twente.

VV Woudenberg menjadi juara divisi dua musim lalu dan akan bermain di divisi satu sepak bola amatir musim depan.