Rick van Drongelen melakukan transfer luar negeri yang menggiurkan senilai minimal 5,5 juta euro

Rick van Drongelen akan segera melakukan transfer yang menarik. Mengikuti laporan berbagai media Turki, Voetbal International melaporkan bahwa bek tengah tersebut akan pindah dari klubnya, Samsunspor, ke Panathinaikos.

Awalnya, Van Drongelen tampaknya sama sekali tidak akan meninggalkan Süper Lig. Bek berusia 27 tahun asal Axel ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Trabzonspor, namun kini ia justru akan memulai petualangan barunya di Yunani.

Van Drongelen mulai menonjol sejak usia muda di Sparta Rotterdam, yang kemudian menjualnya ke Hamburger SV pada 2017 dengan harga tiga juta euro. Setelah empat tahun dan 95 penampilan bersama Die Rothosen, ia pindah ke Union Berlin pada 2021.

Van Drongelen pada akhirnya tidak pernah sekali pun tampil untuk tim asal ibu kota Jerman tersebut. Bek ini kemudian dipinjamkan secara berturut-turut ke KV Mechelen dan Hansa Rostock, sebelum akhirnya dijual ke Samsunspor pada tahun 2023 dengan harga dua ton.

Selama berkarier di Süper Lig, Van Drongelen menjadi sosok yang dikenal luas. Pemain kidal ini menjadi andalan di Samsunspor, yang finis di peringkat ketiga belas pada musim pertamanya.

Berkat upaya pertahanan Van Drongelen, Samsunspor berhasil finis di posisi ketiga pada musim berikutnya. Musim lalu, klub ini menempati peringkat ketujuh.

Van Drongelen, yang memiliki kontrak hingga pertengahan 2028, kini akan menghasilkan setidaknya 5,5 juta euro bagi Samsunspor, belum termasuk bonus. Menurut media Turki, klub tersebut juga telah menyepakati persentase bagi hasil sebesar dua puluh persen dari penjualan selanjutnya.

Di Panathinaikos, kontrak berdurasi empat tahun telah menanti Van Drongelen, yang akan bermain bersama Tonny Vilhena dan Stefan de Vrij di Athena. Stefan de Vrij (34) telah meninggalkan Inter untuk bergabung dengan klub Yunani tersebut pada awal musim panas ini.