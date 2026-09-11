Debut Rick Kruys sebagai pelatih NAC Breda berakhir dengan hasil yang sangat memalukan. Bermain di kandang sendiri, klub asal Brabant itu kalah 2-3 dari Jong FC Utrecht, yang sebelumnya baru meraih satu poin. Heracles Almelo menang 3-2 atas Jong AZ setelah laga yang menghibur, sementara De Graafschap meraih kemenangan pertamanya musim ini saat bertandang ke markas FC Emmen (1-2).

NAC Breda - Jong FC Utrecht 2-3

NAC secara mengejutkan tertinggal lewat Noa Dundas, tetapi segera mampu membenahi keadaan. Boyd Lucassen mengirim bola ke kepala Paul Gladon, yang menanduk masuk lewat pantulan ke tanah: 1-1. Sang penyerang baru berada di lapangan selama dua menit, setelah Imran Nazih terpaksa keluar.

Gladon sedang dalam performa bagus dan juga membawa NAC berbalik unggul sesaat sebelum jeda. Pemain veteran itu (34) menerima bola di kotak penalti dan menceploskan bola ke pojok jauh dengan bagian dalam kaki kanan: 2-1.

Babak kedua baru berjalan empat menit ketika tim asal Utrecht itu menyamakan kedudukan. Dundas menanduk masuk umpan silang matang dari Björn Menzo: 2-2.

Situasi menjadi semakin buruk bagi tim asuhan pelatih debutan Kruys, penerus Carl Hoefkens. Emmanuel Owen (19) mengecoh lawannya, melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok atas, lalu menuntaskan aksinya dengan salto yang nyaris sempurna: 2-3.

Heracles Almelo - Jong AZ 3-2

Heracles datang sebagai favorit utama untuk menang dan memenuhi ekspektasi itu di awal laga lewat Sem Scheperman, yang sudah membuka skor pada menit keenam. Namun, Jong AZ merespons lewat Hessel de Wit, yang mencocor masuk umpan dari saudara kembarnya, Tycho de Wit.

Malam itu menjadi semakin indah bagi kakak-beradik De Wit. Tycho menunggu peluangnya di tiang jauh dan mengubah umpan silang presisi dari Jesper Zwart menjadi assist: 1-2.

Jean-Paul N'Djoli tidak terlalu menonjol dalam permainan, tetapi di babak kedua hanya butuh satu momen untuk mencetak gol kesepuluhnya musim ini. Penyerang Prancis itu dengan cerdik menyambar umpan silang tajam dari Max Hauswirth: 2-2.

Heracles memburu gol keunggulan dan akhirnya menemukannya juga. Pemain pengganti Thomas Bruns menunjukkan kelasnya dengan umpan halus kepada Scheperman, yang tembakannya setelah mengenai sentuhan lawan masuk lewat sisi dalam tiang: 3-2.

FC Emmen - De Graafschap 1-2

De Graafschap sejauh ini menjalani musim yang buruk, tetapi di Emmen yang diguyur hujan mereka tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan dorongan semangat. Julian Kania menerima bola dengan sedikit keberuntungan di tiang jauh dan menuntaskannya menjadi gol: gol ketiganya musim ini.

De Superboeren tidak mampu mempertahankan keunggulan dan kebobolan gol penyama setelah lebih dari setengah jam, ketika Jack Cooper-Love bereaksi cepat dan mencocor bola masuk.

Sesaat setelah Mustafa Abdullatif atas nama Emmen mengenai sisi luar mistar, De Graafschap menghantam dari sisi seberang. Django Warmerdam menerima bola dari lemparan ke dalam dan membuat kiper Sam Karssies tak berkutik: 1-2.

MVV Maastricht - Almere City 0-4

Dalam babak pertama yang mengecewakan, Almere menjadi tim yang lebih dominan. Klub asal Flevoland itu menguasai permainan, tanpa benar-benar menciptakan momen berbahaya. MVV kemudian tampil sedikit lebih baik, tetapi tidak ada gol yang tercipta sebelum jeda.

Publik tuan rumah bangkit setelah turun minum ketika Lennerd Daneels melepaskan tembakan berbahaya usai dribel apik. Upaya pemain Belgia itu melenceng sekitar satu meter dari gawang. Di pertengahan babak kedua, gol pembuka akhirnya lahir, tetapi untuk Almere. Ferdy Druijf lolos di kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang masuk lewat bawah mistar: 0-1.

Itu menjadi gol yang melegakan bagi Almere, yang tak lama kemudian juga membuat skor menjadi 0-2. Emmanuel Poku mendapat banyak ruang di sisi kanan dan mengirim umpan sempurna kepada Marley Dors, yang menggandakan keunggulan dengan sisi dalam kakinya.

Pada fase akhir laga, Olivier de Nijs juga ikut mencatatkan namanya. Ia menyambar bola liar di kotak penalti dan melepaskan tembakan keras menjadi gol: 0-3. Belum berhenti di situ, karena Poku juga memanfaatkan lautan ruang yang tersedia: 0-4.

FC Eindhoven - FC Dordrecht 2-1

Dengan empat poin dari lima pertandingan, Dordrecht mengawali musim dengan cukup mengecewakan dan karena itu kemenangan di Eindhoven sangat diharapkan. Start mereka juga bagus, karena Martin Vetkal membawa De Schapenkoppen unggul setelah seperempat jam pertandingan.

Lama kelamaan terlihat bahwa skor 0-1 juga akan menjadi hasil saat turun minum, tetapi satu menit sebelum jeda penyama kedudukan akhirnya tetap tercipta. Sebuah umpan silang dari sisi kanan berbelok fatal setelah mengenai Dordt bek Jaden Pinas: 1-1.

Lewat Owen Renfrum, Eindhoven bahkan berbalik unggul di babak kedua. Bek kanan berusia sembilan belas tahun itu menanduk tendangan bebas Guus Beaumont ke dalam gawang: 2-1.

Jong Ajax - RKC Waalwijk 0-2

Setelah fase pembuka yang tenang, Pharell Nash menghadirkan ancaman pertama, tetapi tembakannya ke tiang dekat bisa diamankan. Tak lama kemudian, Jano Monserrate menunjukkan bahwa ia memiliki tendangan keras, meski usahanya tipis melebar.

Setelah jeda, RKC tampil lebih berani dan juga bisa saja unggul lewat Thijs van Leeuwen. Sang penyerang mengejutkan Joeri Heerkens dengan percobaannya, yang sayangnya tidak cukup akurat.

Sepenuhnya bertolak belakang dengan jalannya laga, RKC dengan beruntung merebut keunggulan di fase akhir pertandingan. Virgil Misidjan melihat tendangan bebasnya yang berubah arah berakhir di belakang Heerkens: 0-1.

Pada masa injury time, Yoram van der Veen mengunci pertandingan. Pemain pengganti itu bergerak ke dalam dan mencetak gol lewat tembakan kerasnya: 0-2.

Helmond Sport - Jong PSV 3-1

Jong PSV tampil pada Jumat dengan rekrutan bernilai jutaan Ayoni Santos di starting XI, tetapi dengan pemain rekrutan dari Sparta itu di dalam skuad, tim muda asal Eindhoven tetap tak mampu menghindari kekalahan.

Pertandingan yang berjalan seimbang juga menghasilkan skor yang seimbang setelah 45 menit. Livio Cicero dan Kyano Penso membuat skor 1-1 saat turun minum. Seperempat jam menjelang laga usai, VVV melaju menuju kemenangan. Pada menit ke-76, Joep van der Sluijs membawa tim tuan rumah unggul, semenit kemudian Tarik Essakkati memastikan skor akhir menjadi 3-1.

VVV-Venlo - TOP Oss 3-1

VVV-Venlo pada Jumat melanjutkan start musim yang menjanjikan dengan hasil yang pantas. Tim asal Venlo itu tampil cukup efektif pada setengah jam pertama. Ketika TOP Oss menyia-nyiakan peluang, tuan rumah justru tampil tajam.

Gol pertama tercatat sebagai gol bunuh diri Delano Vianello, yang mengarahkan bola hasil usaha debutan starter Matheos Tsigkas ke gawangnya sendiri. Beberapa menit kemudian, lewat Tsigkas pula skor langsung menjadi 2-0.

Sebelum jeda, TOP Oss membalas lewat penyerang Franslyn Nsingi, tetapi sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir Mohammed Odriss menuntaskan semua keraguan dengan gol pertamanya di sepak bola profesional: 3-1.



