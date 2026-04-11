Richarlison mengambil keputusan berani menjelang Piala Dunia: Saya akan melakukan apa yang dikatakan Casemiro

Dalam pernyataan yang menarik yang mencerminkan besarnya tekanan yang dihadapi para bintang papan atas, pemain internasional Brasil Richarlison, penyerang Tottenham Hotspur, mengungkapkan niatnya untuk mengambil langkah yang tidak biasa jika ia berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, yaitu dengan sama sekali tidak menggunakan ponselnya selama turnamen berlangsung.

Pernyataan tersebut disampaikan pemain tersebut dalam wawancara dengan majalah "France Football"; di mana ia mengenang pengalamannya di Piala Dunia 2022, menegaskan bahwa ia sangat terpengaruh oleh sorotan media dan penggemar yang menyertainya saat itu, yang berdampak negatif pada konsentrasinya.

Tekanan di luar lapangan

Richarlison, yang mengenakan nomor punggung 9 bersama timnas Brasil, tidak menyembunyikan penderitaan psikologis yang dialaminya selama Piala Dunia lalu, dengan mengatakan: "Saya terpaksa harus menghadapi hal-hal di luar sepak bola… masalah keluarga dan kisah pribadi yang memengaruhi konsentrasi saya."

Dia menambahkan bahwa mengikuti media sosial adalah salah satu penyebab utama ketidakfokusannya, sambil memuji saran rekan setimnya Casemiro yang mengajak para pemain untuk menghindari platform tersebut selama turnamen besar: "Dia benar… jika saya ikut serta di edisi berikutnya, saya tidak akan membawa ponsel saya."

Kenangan gol bersejarah… dan dampak negatif

Gol menakjubkan Richarlison ke gawang Serbia terpilih sebagai gol terindah di turnamen tersebut, namun perjalanan Brasil berakhir di perempat final melawan Kroasia melalui adu penalti, dalam pertandingan yang dilakoninya meski mengalami cedera paha.

Namun, sang pemain mengakui bahwa besarnya reaksi dari penonton dan media "mengganggunya" dan memengaruhi kondisi mentalnya.

Dia juga menyebutkan bahwa dia bermain di pertandingan perempat final melawan Kroasia sambil menderita cedera paha, dan bertahan hingga menit ke-85, dalam pertandingan yang berakhir dengan tersingkirnya Brasil melalui adu penalti.

Meskipun mencetak 10 gol dalam 37 pertandingan musim ini bersama Tottenham, Richarlison tidak dipanggil ke pemusatan latihan Brasil terakhir pada bulan Maret, sementara penampilan terakhirnya bersama tim nasional terjadi pada 14 Oktober lalu, dalam pertandingan internasionalnya yang ke-54.

Pernyataan Richarlison mencerminkan keinginan yang jelas untuk memulihkan keseimbangan mental dan menjauh dari tekanan eksternal, di saat penyerang Brasil ini berupaya kembali ke performa terbaiknya menjelang Piala Dunia 2026, yang mungkin menjadi kesempatan baru untuk memperbaiki jalannya kariernya bersama "Seleção".