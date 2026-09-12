Transfer Richarlison ke Vasco da Gama pada saat-saat terakhir akhirnya batal. Penyerang berusia 29 tahun itu, yang di Tottenham Hotspur sudah tidak lagi bisa berharap mendapat menit bermain di tim utama, tidak mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Brasil tersebut. Hal itu dilaporkan The Independent berdasarkan sumber dari kantor berita Press Association (PA).

Manajer Spurs Roberto De Zerbi baru-baru ini memberi sinyal yang sangat menyakitkan dan sarat makna kepada Richarlison dengan memberikan slot ‘asing’ terakhir dalam skuad Premier League bukan kepadanya, melainkan kepada Xavi Simons yang saat ini cedera lutut.

Richarlison diturunkan ke tim U-21 Spurs dan pada musim panas ini tampak akan hengkang ke mantan klubnya, Everton. Namun, kesepakatan tak pernah tercapai dan penyerang tajam 29 tahun itu pun terancam menghadapi setengah musim yang suram.

Namun, Vasco da Gama, di negara asalnya Brasil, tampak menawarkan jalan keluar. Transfer itu akan berupa transfer permanen: kesepakatan peminjaman tidak memungkinkan karena Spurs sudah meminjamkan enam pemain ke klub-klub internasional dan dengan demikian telah mencapai batas maksimum menurut aturan FIFA.

Vasco da Gama mencapai kesepakatan dengan Spurs terkait nilai transfer. Namun sang penyerang sendiri gagal mencapai kesepakatan dengan klub Brasil tersebut, lapor The Independent berdasarkan PA. Karena itu, kesepakatan tersebut batal.

Richarlison sendiri mengatakan bahwa ‘masalahnya’ ada di Spurs, ujarnya dalam sebuah video di Instagram. “Saya mendapat tawaran lain, tetapi saya sudah sangat jelas mengatakan bahwa saya ingin tetap di Vasco sampai Desember. Sayangnya, Tottenham menetapkan batas pada durasi peminjaman, sehingga hal itu tidak berhasil.”

Selain itu, awal pekan ini juga terungkap bahwa Richarlison ingin kontraknya di Spurs, yang masih berlaku hingga pertengahan 2027, diakhiri segera. “Kubu sang penyerang berpendapat bahwa Tottenham tidak bisa mengambil keputusan untuk membuang pemain itu dari tim utama ke U-21,” tulis media Brasil, Globo, mengenai hal tersebut.

Jika itu tidak berhasil, Richarlison tampaknya harus puas menjalani enam bulan ke depan dengan peran di Tottenham Hotspur U-21. Spurs merekrut pemain yang sudah 54 kali membela tim nasional itu dari Everton pada 2022. Sejak saat itu, ia memainkan 134 pertandingan untuk klub London tersebut, dengan catatan 32 gol dan 15 assist.