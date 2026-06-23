Rice: Aku akan bercerita kepada anak-anakku tentang Kane... dan apa yang dilakukan Messi sungguh luar biasa

Declan Rice, gelandang tim nasional Inggris, memuji rekan setim sekaligus kapten timnya, Harry Kane, dengan menyebut kembalinya performa gemilang Kane di turnamen besar sebagai hal yang “tak terelakkan”, serta menegaskan bahwa suatu hari nanti ia akan dengan bangga menceritakan kepada anak-anaknya bahwa ia pernah bermain bersama kapten tim nasional Inggris tersebut.

Kane mencetak dua gol dalam kemenangan terakhir timnas Inggris dengan skor 4-2 atas Kroasia pekan lalu, sehingga menyamai rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris di putaran final Piala Dunia dengan 10 gol.

Pemain berusia 32 tahun ini akan melampaui bintang David Beckham dan menempati posisi ketiga sendirian dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas pria Inggris, saat ia memainkan pertandingan internasional ke-116 melawan Ghana di kota Foxborough pada hari Selasa.

Dalam pernyataan menjelang pertandingan tersebut yang dilansir oleh ESPN, Rice mengatakan: “Bagi saya, dia adalah salah satu pemain yang akan Anda ceritakan kepada anak-anak Anda kelak bahwa Anda pernah berkesempatan bermain bersama Harry Kane. Bagi saya, hal ini mencerminkan seberapa hebatnya dia; dia adalah salah satu pemain seperti itu.”

Dia menambahkan: “Saya sangat beruntung; pertama karena dia kapten kami, dan kedua karena cara dia menjadi teladan setiap hari, serta bagaimana dia bekerja keras dalam latihan. Kualitasnya tidak mengejutkan bagi saya mengingat gol-gol yang dia cetak dalam latihan, apa yang dia lakukan bersama Bayern München, dan penampilannya saat mengenakan seragam Inggris. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bermain bersamanya, dan saya sangat beruntung bisa bermain di samping penyerang sekelasnya.”

Rice mengungkapkan bahwa Kane telah berbicara kepada tim pada awal hari ini untuk mengingatkan mereka tentang rekor Inggris dalam pertandingan kedua di turnamen besar.

Perlu diingat bahwa timnas Inggris, setelah memenangkan pertandingan pembuka di Euro 2020, Piala Dunia 2022, dan Euro 2024, langsung terjebak dalam hasil imbang pada pertandingan kedua di masing-masing turnamen tersebut.

Ia melanjutkan: “Kami memiliki motivasi yang sama, bahkan mungkin lebih besar, untuk meraih kemenangan. Kane telah membahas hal itu sebelumnya; dalam beberapa turnamen terakhir, kami bermain imbang di pertandingan kedua, dan kami ingin memasuki laga ini dengan keyakinan bahwa kami dalam kondisi prima dan siap bertanding, karena kami sangat menyadari situasi yang akan kami hadapi.”

Mengenai penampilan gemilang Lionel Messi bersama Argentina, Declan Rice berkomentar: “Messi!.. Saya rasa apa yang kita saksikan saat ini benar-benar luar biasa, dan apa yang dia lakukan di usianya ini sungguh tak terbayangkan.. Sebagai penggemar sepak bola, pencinta olahraga ini, dan juga sebagai pemain, menyaksikannya merupakan kesenangan yang luar biasa.”