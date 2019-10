Rexona Tebar Inspirasi Pada Pria Indonesia Melalui Manchester City Trophy Tour 2019

Aktor Fedi Nuril mengatakan kesuksesan Manchester City meraih Fourmidable Trophies musim lalu mengajarinya untuk tidak berhenti mengejar mimpi.

Semakin modern kehidupan dunia, tampaknya membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya bergerak untuk kesehatan rohani dan jasmani semakin berkurang.

Akses informasi, hiburan dan lain-lain yang semakin mudah dalam genggaman tangan membuat banyak orang terlupa untuk bergerak, baik itu untuk olahraga demi kesehatan atau melakukan tindakan aktif untuk berusaha menggapai impiannya.

Seperti yang diutarakan oleh dr. Andi Kurniawan Sp.KO selaku Spesialis Kedokteran Olahraga, bahwa telah muncul istilah 'sitting is the new smoking' atau duduk adalah cara merokok yang baru, karena sudah begitu jarang masyarakat bergerak.

“Saat ini banyak masyarakat perkotaan terjebak dalam sedentary lifestyle, yaitu pola hidup yang mengarah ke aktivitas fisik yang rendah. Biasanya ditunjukkan dengan terlalu banyak duduk dan tidak bergerak aktif, yang semakin diperburuk dengan asupan pola makan yang tidak sehat," ujar dokter Andi.

“Dari memulai aktivitas hingga kembali ke rumah, kebanyakan orang menghabiskan lebih banyak waktunya untuk duduk. Tidak heran sekarang muncul istilah ‘Sitting is the new smoking’, karena kebiasaan terlalu banyak duduk terbukti menjadi faktor resiko terhadap berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan stroke.

"Tiga hal yang sering menjadi alasan bagi mereka untuk tidak bergerak rutin termasuk berolahraga adalah: tidak ada waktu, tidak punya peralatan yang memadai, dan takut berkeringat. Padahal, keringat adalah suatu hal yang sangat alami. Ibarat sebuah mobil, ia adalah radiator alami dari tubuh untuk menurunkan suhu badan setelah berolahraga."

Oleh karena itu, Rexona Men memberikan inspirasi dan motivasi kepada pria Indonesia untuk terus bergerak dengan menggelar Trophy Tour 2019 hari ini (17/10).

Cityzens mengukir sejarah hebat musim lalu dengan menjadi satu-satunya klub yang berhasil memborong empat trofi prestisius sepakbola Inggris, yaitu Liga Primer, Piala FA, Piala Liga dan Community Shield, dan semua trofi tersebut diboyong ke Indonesia untuk menjadi inspirasi.

Tidak hanya itu, legenda Man City Paul Dickov, yang memiliki peran penting dalam perjalanan Cityzens menembus kasta tertinggi sepakbola Inggris, juga turut datang ke Tanah Air.

Fedy Nuril, aktor yang juga fans Man City, mengaku senang bisa hadir langsung dalam tur trofi klub kesayangannya tersebut, dan berharap bisa mengambil inspirasi dari Cityzens untuk bisa terus bergerak mewujudkan mimpi-mimpinya.

“Menjadi fans setia Manchester City telah mengajarkan saya untuk tidak berhenti mengejar mimpi. Mereka menginspirasi saya tentang pentingnya teamwork, kecepatan, dan ketangkasan untuk meraih goal dalam hidup, kebesaran hati untuk menerima kekalahan dan kemenangan, dan masih banyak lagi," ujarnya.

"Terima kasih kepada Rexona yang telah menjadikan salah satu mimpi saya untuk berinteraksi langsung dengan mereka menjadi sebuah kenyataan.”